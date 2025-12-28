रणवीर सिंह-रणबीर कपूर की फीस पर इमरान खान का तंज, बोले- इतना पैसा देना समझदारी नहीं

अभिनेता इमरान खान इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल, उनकी फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' रिलीज होने वाली है, जिससे इमरान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। हाल ही में इमरान ने बताया कि बॉलीवुड में बड़े सितारों को फिल्मों में कैसे रखा जाता है। इमरान ने विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की, जिसमें बॉलीवुड में वेतन असमानता भी शामिल है। उन्होंने बॉलीवुड की कास्टिंग प्रक्रिया, स्टार पावर और वेतन के बीच बढ़ते अंतर पर खुलकर चर्चा की।

कास्टिंग बॉलीवुड में कास्टिंग बजट तय करता है- इमरान इमरान बोले, "कास्टिंग का तरीका अब भी पूरी तरह बजट पर आधारित है। इसका अभिनेता से कोई लेना-देना नहीं है। किसी को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप उस रोल के लिए सही अभिनेता हैं या नहीं। बस यह सोचा जाता है, "उसके साथ हमें कितने पैसे मिल सकते हैं। आज बॉलीवुड में बड़े स्टार्स (A‑लिस्ट) फिल्मों में इतनी अच्छी कमाई करते हैं कि उनकी फीस एक फिल्म के लिए कम से कम 30 करोड़ रुपये होती है।"

तंज "ये कोई समझदारी वाली बात नहीं" इमरान बोले, "मेरी उम्र के अभिनेता जैसे रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर 30 करोड़ रुपये से कम नहीं कमाते। अगर इनमें से कोई इससे कम कमा रहा हो तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा।" इमरान ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कोई फिल्म में काम करने वाले बाकी कलाकारों और क्रू के सदस्यों की तुलना में लीड एक्टर की कमाई के पैमाने पर सोचे तो कहेगा, "जरा रुकिए, एक इंसान को इतना अधिक देना समझदारी की बात नहीं है।

खुलासा इमरान ने इस फिल्म में ली थी अजय देवगन की जगह इमरान बोले, "मुझे विशाल भारद्वाज ने फिल्म 'मटरू की बिजली का मंडोला' में इसलिए रखा था, क्योंकि बजट के हिसाब से मैं फिट था, इसलिए नहीं कि मैं इसके लिए योग्य था। मेरे चुनाव के पीछे ये वजह थी कि इससे उन्हें अपने तय बजट में फिल्म बनाने में मदद मिली। आप फलानी फिल्म या रोल के लिए काबिल हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।" इमरान ने बताया कि फिल्म में पहले अजय देवगन काम कर रहे थे।