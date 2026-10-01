'हनुमान अंश' के 'पार्वती' का दुनियाभर में डंका, ग्लोबल चार्ट पर शकीरा को दी सीधी टक्कर
क्या है खबर?
एक ओर जहां फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है, वहीं इस फिल्म का भक्ति गीत 'पार्वती' ने भी इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस गाने ने यूट्यूब के ग्लोबल म्यूजिक चार्ट्स पर दूसरा स्थान हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है, जबकि भारत में ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलौकिक संगीत, भावुक कर देने वाले बोल और शानदार विजुअल्स की बदौलत दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं।
रिकॉर्ड
पॉप क्वीन शकीरा के ठीक पीछे है 'पार्वती'
'हनुमान अंश' का बुंदेली लोक संगीत से प्रेरित गीत 'पार्वती' सिर्फ एक लोकप्रिय ट्रैक नहीं, बल्कि ग्लोबल चार्टबस्टर बन चुका है। यूट्यूब म्यूजिक की वीकली लिस्ट में ये भारत में नंबर 1 पर है, जबकि ग्लोबल सॉन्ग्स चार्ट में इसने दूसरा स्थान हासिल किया है।
भारत में 4.7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका ये गाना, अब ग्लोबल चार्ट्स पर शकीरा के गाने 'दाई दाई' के ठीक नीचे दूसरे स्थान पर कब्जा जमाकर दुनियाभर में धूम मचा रहा है।
व्यूज
10 करोड़ व्यूज के पार पहुंचा 'पार्वती' गाना
साधु तिवारी द्वारा गाए, लिखे और कंपोज किए गए गाना 'पार्वती' ने यूट्यूब पर 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है।
ये गाना सिर्फ पारंपरिक भक्ति संगीत प्रेमियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उम्र के दर्शकों का पसंदीदा बन चुका है।
यूट्यूब के साथ-साथ इंस्टाग्राम रील्स और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी इस गाने की क्लिप्स और रील्स जमकर वायरल हो रही हैं।
लुत्फ
नरेंद्र मोदी ने भी लिया 'पार्वती' का आनंद
बता दें कि फिल्म 'हनुमान अंश' के अभिनेता शोभिनव सत्या की मौजूदगी में आयोजित 'भजन क्लबिंग' इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साधु तिवारी के सुपरहिट गाने 'पार्वती' की लाइव परफॉर्मेंस का लुत्फ उठाते दिखे।
इस दौरान नरेंद्र मोदी दर्शकों के साथ तालियां बजाते और खंजरी बजाते नजर आए थे। बाद में उन्होंने इस शानदार शाम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा था, 'दिल्ली में भजन क्लबिंग... बेहद शानदार।'
कमाई
बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' का महा-रिकॉर्ड
विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर साबित हुई है।
महज 2 करोड़ रुपये के मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 410 करोड़ रुपये से ज्यादा का रिकॉर्डतोड़ कारोबार किया है।
ये फिल्म चतुर्वेदी की किताब 'डिवाइन डिटूर' पर आधारित है, जो लक्ष्मी नारायण के नीम करौली बाबा बनने के आध्यात्मिक सफर को दर्शाती है। फिल्म की सफलता ने अब इसके गाने 'पार्वती' को भी चार्टबस्टर बना दिया है।