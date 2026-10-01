'हनुमान अंश' के 'पार्वती' ने दुनियाभर में मचाई धूम

'हनुमान अंश' के 'पार्वती' का दुनियाभर में डंका, ग्लोबल चार्ट पर शकीरा को दी सीधी टक्कर

लेखन नेहा शर्मा 03:15 pm Oct 01, 202603:15 pm

क्या है खबर?

एक ओर जहां फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ रही है, वहीं इस फिल्म का भक्ति गीत 'पार्वती' ने भी इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। इस गाने ने यूट्यूब के ग्लोबल म्यूजिक चार्ट्स पर दूसरा स्थान हासिल कर एक नया इतिहास रच दिया है, जबकि भारत में ये नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। इसके अलौकिक संगीत, भावुक कर देने वाले बोल और शानदार विजुअल्स की बदौलत दर्शक इसे बार-बार देख रहे हैं।