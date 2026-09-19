‘हनुमान अंश’ के बाद अब तुलसीदास की कहानी लाएंगे विशाल चतुर्वेदी, ‘रामबोला’ की पूरी कमाई होगी दान

‘रामबोला’ की घोषणा गणेश चतुर्थी के मौके पर की गई थी। फिल्म गोस्वामी तुलसीदास के जीवन और उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर आधारित है। इसे विशाल चतुर्वेदी ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म के निर्माता महावीर जैन, विशाल चतुर्वेदी, अमित उपाध्याय और रघुवेंद्र सिंह हैं। इस बीच महावीर जैन और अमित उपाध्याय ने फिल्म से होने वाली अपनी 100 फीसदी व्यक्तिगत कमाई और बचत को सेवा कार्यों के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। रणवीर सिंह ने भी 1,000 लड़कियों की शिक्षा में मदद करने का वादा किया है।