'हैवान' का बॉक्स ऑफिस पर हाल बेहाल

बॉक्स ऑफिस पर 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' का राज, 'हैवान' की हालत खराब

लेखन नेहा शर्मा 10:00 am Sep 13, 202610:00 am

क्या है खबर?

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्मों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अक्षय कुमार और सैफ अली खान की फिल्म 'हैवान' रिलीज हो चुकी है, लेकिन इसकी कमाई उम्मीद के मुताबिक खास नहीं रही। उधर 'हनुमान अंश' और 'मिर्जापुर द मूवी' अब भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हैं। 'हैवान' की रिलीज के बीच इन दोनों फिल्मों की कमाई पर भी सबकी नजरें टिकी हैं। आइए जानते हैं तीनों फिल्मों ने कितना कारोबार किया है।