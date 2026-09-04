'मिर्जापुर: द मूवी' पर जनता ने अपनी राय दी

'मिर्जापुर: द मूवी' रिव्यू: बड़े पर्दे पर कालीन भैया का भौकाल कितना असरदार? जनता ने बताया

लेखन ज्योति सिंह 11:36 am Sep 04, 202611:36 am

क्या है खबर?

पंकज त्रिपाठी और अली फजल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' आखिरकार सिनेमाघरों में आ गई। OTT पर इसके 3 सीजन आए और उन्होंने दर्शकों से बेशुमार प्यार बटोरा। इसे देखते हुए निर्माताओं ने मिर्जापुर की कहानी को फिल्म में तब्दील किया और बड़े पर्दे पर लाए। सत्ता, हिंसा, बदले और भौकाल से भरी यह एक्शन थ्रिलर बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दे चुकी है। वहीं इसे देखने वाले दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर देनी शुरू कर दी है।