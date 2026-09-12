'हैवान' का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल, 17 साल बाद साथ आए अक्षय-सैफ की जोड़ी फेल

7,224 शो में रिलीज हुई 'हैवान' की शुरुआत काफी फीकी रही। फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में कुल 4.6 करोड़ रुपये कमाए, जिसमें 1 करोड़ रुपये विदेशी बॉक्स ऑफिस से आए हैं। बोमन ईरानी, श्रिया पिलगांवकर, सैयामी खेर, मोहनलाल के कैमियो और असरानी की आखिरी फिल्म होने के बावजूद 'हैवान' दर्शकों को खींचने में संघर्ष कर रही है।

दूसरी तरफ पहले से चल रही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हावी हैं। 'हनुमान अंश' का कुल कारोबार 174.02 करोड़ रुपये पहुंचा गया है, वहीं 'मिर्जापुर: द मूवी' ने इस वीकेंड 30 करोड़ रुपये जोड़कर भारत में करीब 158 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं।