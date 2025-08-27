गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साथ में किया गणपति बप्पा का स्वागत, तलाक पर तोड़ी चुप्पी

पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के तलाक की खबरें जोर पकड़ रही हैं। उनके रिश्ते में खटपट की खबरों को तूल तब मिला, जब एक मीडिया रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि सुनीता ने गाेविंदा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए तलाक की अर्जी दी है। हालांकि, गोविंदा के वकील और मैनेजर ने उनके तलाक की खबरों को खारिज कर दिया। अब गोविंदा और सुनीता तलाक की खबरों के बीच मीडिया के सामने आए।

बयान भगवान गणेश की कृपा हो तो परिवार की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं- गोविंदा गणेश चतुर्थी के खास मौके पर गोविंदा और सुनीता साथ में मीडिया के सामने आए। दोनों ने सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दीं। गोविंदा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "इससे ज्यादा खास और कुछ नहीं हो सकता। जब भगवान गणेश का आशीर्वाद मिलता है तो परिवार की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और दुख मिट जाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी मिल-जुलकर शांति से जीवन बिताएं। हम सब यूं ही साथ बने रहे।"

ट्विटर पोस्ट यहां देखिए वीडियो VIDEO | Mumbai: Bollywood actor Govinda celebrates Ganesh Chaturthi with his wife Sunita. Speaking to reporters, the actor said, "There is nothing more special than this. When Lord Ganesha bestows his blessings, the hardships of the family are removed, and sorrow is taken… pic.twitter.com/YjYjR3rmCl — Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2025

अनुरोध "मेरे बच्चाें को अपना प्यार और आशीर्वाद दें" गोविंदा ने अपने बच्चों टीना और यश का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मैं खासतौर पर आपका आशीर्वाद अपने दोनों बच्चों यश और टीना के लिए चाहता हूं। आप सभी उनका साथ दें और उन्हें सहारा दें। मैं भगवान गणेश से उनकी सफलता की कामना करता हूं। आपका प्यार और आशीर्वाद उनके नाम को मुझसे भी ऊंचा उठाए और लोग हैरान हों कि गोविंदा के बच्चे बिना किसी बाहरी सहारे के इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर गए।"

तलाक सुनीता बोलीं- आप यहां विवाद सुनने के लिए आए हैं? इस दौरान सीधेतौर पर तो नहीं, लेकिन जब गोविंदा और सुनीता से तलाक की अफवाहों के बारे में पूछा गया तो दोनों में से किसी ने बात नहीं की। जब गोविंदा और सुनीता से इस विवाद को लेकर सवाल किया गया तो सुनीता ने कहा, "आप लोग यहां विवाद सुनने के लिए आए हैं या फिर गणपति बप्पा मोर्या बोलने के लिए आए हैं?" गोविंदा और सुनीता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हाे रहा है।

वकील का बयान गोविंदा के वकील ने कही थी ये बात पिछले दिनों जब गाेविंदा और सुनीता के तलाक की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो NDTV से गोविंदा के वकील ललित बिंद्रा ने कहा, "कोई केस नहीं है। सब चीजें सुधर रही हैं। ये सब लोग पुरानी चीजें उठा के डाल रहे हैं। इसका सबूत आपको गणेश चतुर्थी के माके पर मिल जाएगा, जब सब आपकाे साथ में नजर आएंगे। आप घर आइएगा।" उधर गोविंदा के मैनेजर ने कहा था कि जबरदस्ती पुरानी चीजें उखाड़ी जा रही हैं।