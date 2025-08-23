गोविंदा से तलाक ले रहीं सुनीता आहूजा? वकील ने बताया रिश्ते का असली सच

गोविंदा और सुनीता आहूजा एक बार फिर तलाक को लेकर सुर्खियों में हैं। दावा किया जा रहा है कि सुनीता ने गोविंदा से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है। पत्नी ने गोविंदा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इसी के साथ गोविंदा और सुनीता की निजी जिंदगी एक बार फिर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। अब इस मामले पर गोविंदा के वकील ने एक बयान जारी कर सच्चाई बताई है।

बयान लोग पुरानी चीजें उठाकर डाल रहे- वकील NDTV से वकील ललित बिंद्रा ने कहा, कोई केस नहीं सब चीजें सुधर रही हैं। ये सब लोग पुरानी चीजें उठा के डाल रहे हैं। इसका सबूत आपको गणेश चतुर्थी के माके पर मिल जाएगा, जब सब आपकाे साथ में नजर आएंगे। आप घर आइएगा। बता दें कि दोनों के तलाक की खबरों को तूल तब मिला था, जब सुनीता ने कहा था कि वह पिछले 12 साजों से अपना जन्मदिन अकेले ही मना रही हैं।

बेबुनियाद गोविंदा के मैनेजर ने भी किया इनकार गाेविंदा के मैनेजर ने भी इन खबरों क निराधार बताया है। गोविंदा के मैनेजर ने अमर उजाला से बातचीत में यह साफ कहा कि दोनों एक-दूसरे से तलाक नहीं ले रहे। सुनीता ने कोई तलाक की अर्जी नहीं दी है। तलाक की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। 'हॉटरफ्लाई' के मुताबिक, सुनीता ने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 (1) (i), (ia), (ib) के तहत तलाक की अर्जी दी है। उन्होंने पति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।

दर्द "जो मेरा घर तोड़ने की कोशिश करेगा..." सुनीता पिछले दिनों यूट्यूब पर अपने पहले व्लॉग में रो पड़ी थीं। उन्होंने रोते-रोते कहा था, "मुझे माता पर इतना भरोसा है कि चाहे कोई भी मेरा घर तोड़ने की कोशिश करे, मैं सब जानती हूं कि वो बैठी है मां काली माता। मेरा जो भी दिल दुखाएगा, उसे ये जो मां काली का रूप जो है न उस सबके गले छट-छट काटकर रख देगी, क्योंकि एक अच्छे इंसान को और अच्छी औरत को दुख देना अच्छी बात नहीं है।"