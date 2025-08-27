गायक राहुल फाजिलपुरिया की हत्या की साजिश हुई नाकाम, पांचों बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे 

हरियाणा के मशहूर गायक राहुल फाजिलपुरिया पर एक बार फिर हमले की साजिश रची गई थी। 5 शूटर राहुल की हत्या करने गुरुग्राम आए थे, लेकिन STF ने मुठभेड़ के बाद सभी शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान जहां 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी, वहीं एक को बिना चोट के पकड़ लिया गया। ये गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया गैंग के शार्प शूटर हैं, जो राहुल की हत्या की साजिश रच रहे थे।

मुठभेड़ बदमाशों और पुलिस के बीच हुई ताबड़तोड़ फायरिंग राहुल के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या और राहुल पर फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। STF और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में पांच शूटर गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश बिना नंबर वाली इनोवा कार में सवार थे। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों और पुलिस के बीच ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसमें 4 बदमाशों को गोली लगी और एक बदमाश को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया।

पहचान गैंगस्टर रोहित सरधानिया और दीपक नांदल गैंग के शार्प शूटर हैं बदमाश STF ने बताया कि सभी बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित सरधानिया और दीपक नांदल के शूटर हैं। इनकी पहचान झज्जर के रहने वाले विनोद पहलवान, सोनीपत के रहने वाले पदम उर्फ राजा, शुभम उर्फ काला, गौतम उर्फ गोगी और आशीष उर्फ आशु के रूप में की गई, जिन्हें इलाज के लिए गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, STF और क्राइम ब्रांच को इन बदमाशों के गुरुग्राम में होने की सूचना मिली थी।

हमला पहले भी हो चुका राहुल पर हमला यह पहला मौका नहीं, जब राहुल पर हमले की साजिश रची गई हो। इससे पहले भी गायक पर जानलेवा हमला हो चुका है। 14 जुलाई, 2025 को राहुल जब अपनी थार गाड़ी से SPR रोड की तरफ जा रहे थे, तभी सफेद टाटा कार सवार अज्ञात व्यक्तियों ने उन पर गोली चलाई। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी और लोहे के खम्भे से जा टकराई। टाटा पंच कार से गोली चलाई गई थी, जो किराए पर ली गई थी।