गोविंदा और सुनीता आहूजा का नया वीडियो वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@officialsunitaahuja)

गोविंदा और सुनीता आहूजा ने गणपति विसर्जन में साथ में किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल

लेखन दीक्षा शर्मा 10:16 am Aug 29, 202510:16 am

क्या है खबर?

पिछले कुछ समय से सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहा जा रहा था दोनों अलग हो रहे हैं। हालांकि, 27 अगस्त को गोविंदा और सुनीता ने साथ में गणपति बप्पा का स्वागत किया और तलाक की खबरों पर विराम लगा दिया। अब सुनीता और गोविंदा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें इस जोड़े को गणपति विसर्जन में साथ में डांस करते हुए देखा जा सकता है।