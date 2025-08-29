गोविंदा और सुनीता आहूजा ने गणपति विसर्जन में साथ में किया डांस, वीडियो हो रहा वायरल

LOADING...
गोविंदा और सुनीता आहूजा का नया वीडियो वायरल (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@officialsunitaahuja)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 29, 2025
10:16 am
क्या है खबर?

पिछले कुछ समय से सुनीता आहूजा और गोविंदा के तलाक की खबरें सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहा जा रहा था दोनों अलग हो रहे हैं। हालांकि, 27 अगस्त को गोविंदा और सुनीता ने साथ में गणपति बप्पा का स्वागत किया और तलाक की खबरों पर विराम लगा दिया। अब सुनीता और गोविंदा का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें इस जोड़े को गणपति विसर्जन में साथ में डांस करते हुए देखा जा सकता है।

वीडियो

एक रंग के कपड़े पहने दिखे

वीडियो में गोविंदा और सुनीता सफेद रंग के कपड़े पहने दिख रहे हैं, वहीं यशवर्धन ने गणपति बप्पा की प्रतिमा को दोनों हाथों से उठाया हुआ है। गोविंदा और सुनीता वीडियो में 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारे लगा रहे हैं। गोविंदा का पूरा परिवार गणपति बप्पा की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि सुनीता और गोविंदा की शादी साल 1987 में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे हैं। बेटी टीना और बेटा यशवर्धन।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए वीडियो