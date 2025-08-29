सलमान खान ने गणपति विसर्जन में किया डांस (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

सलमान खान ने गणपति विसर्जन में किया जोरदार डांस, सोनाक्षी सिन्हा भी हुईं शामिल

लेखन दीक्षा शर्मा 09:38 am Aug 29, 202509:38 am

क्या है खबर?

अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वह अपनी बहन अर्पिता खान के भव्य गणपति विसर्जन उत्सव में ढोल की थाप पर जमकर नाचते नजर आ रहे हैं। सामने आए इस वायरल वीडियो में सलमान को एक बच्चे के साथ जोशीले अंदाज में डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पिता जहीर इकबाल के साथ शामिल हुईं। वीडियो में इस जोड़े की भी झलक दिख रही है।