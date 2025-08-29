सलमान खान ने गणपति विसर्जन में किया जोरदार डांस, सोनाक्षी सिन्हा भी हुईं शामिल

LOADING...
सलमान खान ने गणपति विसर्जन में किया डांस (तस्वीर: एक्स/@BeingSalmanKhan)

Aug 29, 2025
09:38 am
अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वह अपनी बहन अर्पिता खान के भव्य गणपति विसर्जन उत्सव में ढोल की थाप पर जमकर नाचते नजर आ रहे हैं। सामने आए इस वायरल वीडियो में सलमान को एक बच्चे के साथ जोशीले अंदाज में डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पिता जहीर इकबाल के साथ शामिल हुईं। वीडियो में इस जोड़े की भी झलक दिख रही है।

यहां देखिए वीडियो

सलमान ने पूरे परिवार के साथ मनाया गणेश चतुर्थी का जश्न

सलमान ने 27 अगस्त को अपने पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया था। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह गणपति बप्पा की आरती करते दिखे। काम के मोर्चे पर बात करें तो सलमान इन दिनों 'बिग बॉस 19' की मेजबानी कर रहे हैं। वह जल्द फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।