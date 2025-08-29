सलमान खान ने गणपति विसर्जन में किया जोरदार डांस, सोनाक्षी सिन्हा भी हुईं शामिल
क्या है खबर?
अभिनेता सलमान खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें वह अपनी बहन अर्पिता खान के भव्य गणपति विसर्जन उत्सव में ढोल की थाप पर जमकर नाचते नजर आ रहे हैं। सामने आए इस वायरल वीडियो में सलमान को एक बच्चे के साथ जोशीले अंदाज में डांस करते हुए देखा जा सकता है। इस कार्यक्रम में सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पिता जहीर इकबाल के साथ शामिल हुईं। वीडियो में इस जोड़े की भी झलक दिख रही है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए वीडियो
Nothing can be more blissful than watching #SalmanKhan Dancing wholeheartedly in Ganpati visarjan ❤️ pic.twitter.com/PZ7V2Uxkgu— MASS (@Freak4Salman) August 28, 2025
सलमान
सलमान ने पूरे परिवार के साथ मनाया गणेश चतुर्थी का जश्न
सलमान ने 27 अगस्त को अपने पूरे परिवार के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया था। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह गणपति बप्पा की आरती करते दिखे। काम के मोर्चे पर बात करें तो सलमान इन दिनों 'बिग बॉस 19' की मेजबानी कर रहे हैं। वह जल्द फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगे। इस फिल्म के निर्देशन की कमान अपूर्व लाखिया को सौंपी गई है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है।