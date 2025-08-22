ये हैं देश के 5 सबसे अमीर हास्य अभिनेता, जो लोगों को हंसाकर बन गए करोड़पति

आपने वह कहावत तो सुनी होगी कि 'हंसना सबसे अच्छी दवा है।' यह सच भी है, क्योंकि खुलकर हंसने से इंसान अपनी सारी परेशानियां भूल जाता है। मनोरंजन जगत में हास्य सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली शैली है। भारत में कपिल शर्मा और जॉनी लीवर जैसे कई दिग्गज हास्य अभिनेता हैं, जो लोगों को पेट पकड़कर हंसने पर मजबूर कर देते हैं। ये 5 हास्य कलाकार लोगों के चहीते होने के साथ-साथ करोड़ों की संपत्ति के मालिक भी हैं।

#1 ब्रह्मानंदम भारत के सबसे अमीर हास्य कलाकारों की सूची में पहला नाम ब्रह्मानंदम कन्नेगंटी का है। वह मुख्य रूप से तेलुगू फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन वह हिंदी, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी अभिनय कर चुके हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और प्रतिक्रियाएं इतनी मजेदार होती हैं कि लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाते। बता दें कि ब्रह्मानंदम की कुल संपत्ति 490 करोड़ है। 1,000 फिल्मों में काम करने के चलते उनका नाम गिनीज बुक में शामिल हो चुका है।

#2 कपिल शर्मा कपिल शर्मा बॉलीवुड का वह नाम है, जिसे बच्चा-बच्चा जानता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर स्टैंड-अप कॉमेडियन की थी, लेकिन 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' शो ने उन्हें पहचान दिलाई। आज वह देश के सबसे मशहूर हास्य कलाकार माने जाते हैं, जो 300 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं। वह टीवी शो, लाइव शो, फिल्मों, विज्ञापनों, यूट्यूब और फिल्म उत्पादन के जरिए कमाई करते हैं। हाल ही में कपिल ने कनाडा में अपना रेस्टोरेंट भी खोला है।

#3 जॉनी लीवर हास्य कलाकारों की बात हो और जॉनी लीवर का नाम न लिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। वह दशकों से लोगों को हंसाते आए हैं और आज भी लाखों के पसंदीदा अभिनेता बने हुए हैं। उन्होंने 'तुम पर हम कुर्बान' फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था और हाल ही में हाउसफुल 5 में नजर आए थे। जॉनी ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से न केवल लोगों को हंसाया, बल्कि 277 करोड़ की संपत्ति के मालिक भी बन गए।

#4 गौरव कपूर गौरव कपूर एक मशहूर हास्य अभिनेता होने के साथ-साथ एक सफल टेलीविजन और खेल एंकर भी हैं। वह अपने मजाकिया व्यक्तित्व और चुटकुलों के जरिए लोगों का खूब मनोरंजन करते हैं। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में बतौर रेडियो जॉकी काम करना शुरू किया था और उसके बाद चैनल V पर वीडियो जॉकी बन गए थे। फिलहाल वह क्रिकेट एंकर के तौर पर काम करते हैं और उनकी कुल संपत्ति 90 करोड़ रुपये है।