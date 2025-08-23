बॉलीवुड के इन स्टार किड्स ने निर्देशक बन जमाई धाक, एक का ऑस्कर पहुंचा नाम

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान चर्चा में हैं। हों भी क्यों न, उनके निर्देशन में बनी पहली सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' जो आ रही है। सीरीज की पहली झलक ने दर्शकों का दिल जीत लिया है और माना जा रहा है कि आर्यन अपने पहले ही प्रोजेक्ट से सफलता का स्वाद चखने के लिए तैयार हैं। इस सीरीज के लेखक भी खुद आर्यन ही हैं। आइए जानें उन स्टार किड्स के बारे में, जिन्होंने निर्देशक बन दिल जीत लिए।

#1 जोया अख्तर दिग्गज गीतकार और लेखक जावेद अख्तर की बेटी जोया अख्तर ने 'जिंदगी न मिलेगी दोबारा' से लेकर 'दिल धड़कने दो' जैसी कई बेहतरीन फिल्में बॉलीवुड काे दीं। उन्होंने तमाम ऐसी फिल्में दीं, जिन्होंने न सिर्फ समीक्षकों का दिल जीता, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई भी की। अपनी इसी कला के दम पर उनका नाम ऑस्कर तक भी पहुंच चुका है। जोया के निर्देशन में बनी फिल्म 'गली बॉय' को भारत की ओर से ऑस्कर भेजा गया था।

#2 मेघना गुलजार बॉलीवुड के मशहूर लेखक और निर्देशक संपूर्ण सिंह कालरा (गुलजार) की बेटी मेघना गुलजार ने भी कई शानदार फिल्मों की सौगात सिने प्रेमियों को दीं। मेघना का बचपन फिल्मी माहौल में बीता और बड़े होकर अपने पिता की तरह लेखक-निर्देशक बनने का फैसला लिया। मेघना ने 'गिल्टी' और 'राजी' जैसी कई शानदार फिल्में बनाई हैं। 'राजी' के लिए उन्हें फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला। विक्की कौशल की फिल्म 'सैम बहादुर' के निर्देशन की कमान भी मेघना ने ही संभाली थी।

#3 फराह खान फराह खान के पिता कामरान खान निर्देशक थे, वहीं उनकी मां मेनका गांधी भी अभिनय में माहिर थीं। फराह मनोरंजन जगत में कदम रखते ही छा गई थीं। पहले उन्होंने कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाई और फिर प्रोडक्शन और निर्देशन में नाम कमाया। सितारों को अपनी उंगलियों में नचाकर 7 फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने वाली फराह 'ओम शांति ओम' से लेकर 'मैं हूं ना', 'तीस मार खान' और 'हैप्पी न्यू ईयर' जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं।

#4 अजय देवगन बॉलीवुड के टॉप स्टंट मास्टर वीरू देवगन को कौन नहीं जानता। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों के स्टंट कोरियोग्राफ किए थे। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। वीरू के बेटे अजय देवगन ने भी बॉलीवुड में राज किया। वह न सिर्फ कमाल के अभिनेता हैं, बल्कि एक बेहतरीन निर्देशक के रूप में भी उन्होंने अपनी खास पहचान बनाई। 'यू मी और हम' से लेकर 'शिवाय', 'भोला', 'शैतान' और 'सिंघम अगेन' जैसी फिल्मों का निर्देशन अजय ने ही किया।