क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड 2026: 16 साल के अभिनेता का बोलबाला, देखें विजेताओं की सूची

लेखन ज्योति सिंह 10:08 am Jan 05, 202610:08 am

क्या है खबर?

सांता मोनिका में आयोजित 31वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2026 ने अपने विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी है। समारोह में मात्र 16 साल के अभिनेता ओवेन कूपर का बोलबाला देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर उनकी उपलब्धि को देखकर प्रशंसक भी जश्न मना रहे हैं। ओवेन को यह सफलता उनकी लोकप्रिय वेब सीरीज 'एडोलसेंस' ने दिलाई है। दूसरी तरफ, 'वन बैटल आफ्टर अनदर', 'स्क्विड गेम' और'सिनर्स' ने बड़ी जीत हासिल करते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।