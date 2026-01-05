क्रिटिक्स चॉइस अवॉर्ड 2026: 16 साल के अभिनेता का बोलबाला, देखें विजेताओं की सूची
क्या है खबर?
सांता मोनिका में आयोजित 31वें क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2026 ने अपने विजेताओं के नाम की घोषणा कर दी है। समारोह में मात्र 16 साल के अभिनेता ओवेन कूपर का बोलबाला देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर उनकी उपलब्धि को देखकर प्रशंसक भी जश्न मना रहे हैं। ओवेन को यह सफलता उनकी लोकप्रिय वेब सीरीज 'एडोलसेंस' ने दिलाई है। दूसरी तरफ, 'वन बैटल आफ्टर अनदर', 'स्क्विड गेम' और'सिनर्स' ने बड़ी जीत हासिल करते हुए लोगों का ध्यान आकर्षित किया है।
पुरस्कार
ओवेन को 'एडोलसेंस' के लिए मिला पुरस्कार
ओवेन ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार नेटफ्लिक्स की सीरीज, 'एडोलसेंस' के लिए जीता। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को मिला है। फिल्म 'मार्टी सुप्रीम' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार टिमोथी चालमेट को मिला, जबकि 'हैमनेट' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार, जेसी बकले ने जीता। 'द पिट' ने सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। रिया सीहॉर्न ने 'प्लुरिबस' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और नोआ वाइल ने 'द पिट' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है।
अन्य श्रेणियां
'स्क्विड गेम' ने विदेशी श्रेणी में जीता पुरस्कार
कोरियन वेब सीरीज 'स्क्विड गेम' ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा सीरीज का पुरस्कार जीता है। इसके अलावा, 'द सीक्रेट एजेंट' को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार मिला है। 'लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर' ने सर्वश्रेष्ठ वैरायटी सीरीज का पुरस्कार जीता, जबकि 'जिमी किमेल लाइव!' ने सर्वश्रेष्ठ टॉक शो का पुरस्कार हासिल किया। के-पॉप सीरीज 'डेमन हंटर्स' को सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर का पुरस्कार मिला और इसके गाने 'गोल्डन' को सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला है।