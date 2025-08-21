नीना गुप्ता ने 66 साल की उम्र में पहने शॉर्ट्स तो हुईं ट्रोल, दिया करारा जवाब
क्या है खबर?
नीना गुप्ता 66 साल की हैं और वह कई बार साबित कर चुकी हैं कि उम्र महज एक नंबर है। उन्हें अक्सर अपने कपड़ों की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अब नीना एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह हवाईअड्डे पर शॉर्ट्स पहने नजर आ रही हैं, जिसके चलते उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब आखिरकार नीना ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।
ट्रोल
आप साड़ी में अच्छे लगते हो- यूजर
नीना ने वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा,'शॉर्ट्स वाली देसी लड़की।' एक प्रशंसक ने लिखा, 'बहुत बढ़िया... बस एक ही अपील है कि अपने पैर ना दिखाएं। ये अच्छे से टोन्ड नहीं हैं। हमने दादी मम्मी को कभी इस तरह से पैर दिखाते हुए नहीं देखा... खूबसूरती से उम्र बढ़ना बेहतरीन है।' एक यूजर ने लिखा, 'मैडम मेरे हाथों जितने तो आपके पैर हैं। खाया पिया करो थोड़ा। आप साड़ी में ही अच्छी लगती हो।'
जवाब
चिंता मत करो- नीना
नीना ने इन ट्रोलर्स को जवाब दिया। उन्होंने लिखा, 'चिंता मत करो। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, वे असल में जलनखोर होते हैं कि उनकी इतनी अच्छी बॉडी नहीं है, इसलिए नजरअंदाज करो।' काम के मोर्चे पर बात करें तो नीना को पिछली बार फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' में देखा गया था, जिसमें उनके काम को सराहा गया। इसमें उनकी जोड़ी अनुपम खेर के साथ बनी थी। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी।