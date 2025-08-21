नीना गुप्ता ने ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@neena_gupta)

नीना गुप्ता ने 66 साल की उम्र में पहने शॉर्ट्स तो हुईं ट्रोल, दिया करारा जवाब

लेखन दीक्षा शर्मा 11:40 am Aug 21, 202511:40 am

क्या है खबर?

नीना गुप्ता 66 साल की हैं और वह कई बार साबित कर चुकी हैं कि उम्र महज एक नंबर है। उन्हें अक्सर अपने कपड़ों की वजह से आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अब नीना एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह हवाईअड्डे पर शॉर्ट्स पहने नजर आ रही हैं, जिसके चलते उन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अब आखिरकार नीना ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है।