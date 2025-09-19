गीता बसरा 2 बार गर्भपात के दर्द से गुजरीं, बोलीं- टूट गई थी, हरभजन ने संभाला

क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच का रिश्ता नया नहीं है। बी-टाउन में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं, जिनका क्रिकेटर्स के साथ अफेयर रहा और फिर शादी के बंधन में बंधी। इन्हीं में से एक रहीं अभिनेत्री गीता बसरा , जिन्होंने क्रिकेटर हरभजन सिंह से शादी रचाई और फिर 2 बच्चों की मां बनीं। एक हालिया बातचीत में गीता ने खुलासा किया कि वो 2 बार गर्भपात का दर्द झेल चुकी हैं।

खुलासा पहला बच्चा होने के बाद गीता ने झेला गर्भपात का दर्द हॉटरफ्लाई से बातचीत में गीता ने कहा, "मुझे अपनी पहली प्रेग्नेंसी में कोई दिक्कत नहीं हुई। अपनी बेटी हिनाया के समय मैंने किसी परेशानी का सामना नहीं किया। शादी के एक साल बाद मैंने हिनाया को जन्म दिया और सब कुछ सहज ढंग से हुआ, लेकिन फिर जब मैं 3 दोबारा साल गर्भवती हुई तो मेरा गर्भपात हो गया। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था।"

आपबीती टूट गया दिल, मन में उठने लगे कई सवाल अभिनेत्री आगे कहती हैं, "ये आसान नहीं था। मुझे 2 बार दिल दहला देने वाले गर्भपात का सामना करना पड़ा, जिससे मेरे मन में कई सवाल उठे। मैंने 2 बार कोशिश की और दोनों बार गर्भपात हो गया। ये वास्तव में बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं फिट हूं। योग कर रही हूं। मैं सही खा रही हूं तो फिर क्या गड़बड़ हो सकती है? आखिर मैं मां क्यों नहीं बन पा रही हूं?"

हमदर्द हरभजन बने बड़ा सहारा गीता ने कहा, "मेरे लिए वो समय काटना बहुत मुश्किल था। आपको इस स्थिति से निपटने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ता है। खुद को दिलेर बनाना पड़ता है। उस समय डॉक्टर के साथ-साथ हरभजन सिंह मेरा बहुत बड़ा सहारा थे। जब मेरा पहला गर्भपात हुआ था तो वाूे पंजाब में थे। ये सुनते ही वो अगले दिन वहां से आ गए और अस्पताल में मेरा एक ऑपरेशन होना था, इसलिए हरभजन उस दौरान मेरे साथ थे।"