अंशुमन झा की फिल्म 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' की रिलीज तारीख का ऐलान, देखिए पोस्टर

'लॉर्ड कर्जन की हवेली' की रिलीज तारीख से उठा पर्दा (तस्वीर: एक्स/@DhoopAshwini)

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 19, 2025
02:52 pm
अभिनेता अंशुमन झा पिछले काफी समय से चर्चा में हैं। पर्दे पर अपनी अदाकारी का दमखम दिखाने के बाद अब अंशुमन निर्देशन की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं। अंशुमन अपनी पहली निर्देशित फिल्म लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' है। अब आखिरकार इस फिल्म की रिलीज तारीख से पर्दा उठ गया है। आइए जानें यह फिल्म कब रिलीज होने वाली है।

10 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

'लॉर्ड कर्जन की हवेली' 10 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पोस्टर भी सामने आ गया है, जिसमें तमाम सितारों की झलक दिख रही है। इस फिल्म में रसिका दुगल, जोहा रहमान, अर्जुन माथुर और परेश पाहुजा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। विकास मिश्रा इस फिल्म के लेखक हैं। बता दें कि 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' का प्रीमियर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हो चुका है, जहां इसने खूब वाहवाही लूटी।

