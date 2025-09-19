अंशुमन झा की फिल्म 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' की रिलीज तारीख का ऐलान, देखिए पोस्टर

पोस्टर

10 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म

'लॉर्ड कर्जन की हवेली' 10 अक्टूबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म का पोस्टर भी सामने आ गया है, जिसमें तमाम सितारों की झलक दिख रही है। इस फिल्म में रसिका दुगल, जोहा रहमान, अर्जुन माथुर और परेश पाहुजा जैसे कलाकार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। विकास मिश्रा इस फिल्म के लेखक हैं। बता दें कि 'लॉर्ड कर्जन की हवेली' का प्रीमियर इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हो चुका है, जहां इसने खूब वाहवाही लूटी।