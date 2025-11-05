'बिग बॉस 19': काम्या पंजाबी ने खोली निर्माताओं की पोल, कहा- गंदा है; पर धंधा है

' बिग बॉस 19 ' के हालिया एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क हुआ। इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए 5 प्रतियोगियों को नॉमिनेट किया गया है। इससे जहां एक ओर 'बिग बॉस' के घर में घमासान मच गया है, वहीं घर के बाहर भी चर्चा जारी है। अब टीवी अभिनेत्री और 'बिग बॉस 7' का हिस्सा रहीं काम्या पंजाबी ने इस टास्क की आलोचना की और इसी के साथ उन्होंने 'बिग बॉस' के निर्माताओं पर कड़ी नाराजगी जाहिर की।

टास्क ऐसे खेला गया नॉमिनेशन टास्क इस हफ्ते का नॉमिनेशन टास्क जोड़ियों में खेला गया। घरवालों को दो-दो के जोड़े में बुलाया गया और उन्हें दूसरे सदस्यों के नाम देकर फैसला करना था कि किसे बचाना है और किसे नॉमिनेट करना है। कुल 5 राउंड हुए। बेघर होने के लिए नीलम गिरी, अभिषेक बजाज, गौरव खन्ना, अशनूर कौर और फरहाना भट्ट का नाम सामने आया। उधर काम्या हर सीजन के दौरान सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। अब उन्होंने नॉमिनेशन के तरीके पर सवाल उठाए हैं।

आरोप घरवालों ने नहीं, बिग बॉस ने नॉमिनेट किए सदस्य- काम्या काम्या ने एक्स पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा, 'ये कैसा नॉमिनेशन है? जिस तरफ के विकल्प, जिन लोगों को दिए गए थे, इससे एकदम साफ था कि 'बिग बॉस' खुद इन लोगों को ही नॉमिनेट करना चाहते थे। गंदा है, पर धंधा है ये।' उनके इस पोस्ट पर लोगों ने भी सहमति जताई और कहा कि इस बार का नॉमिनेशन तय था। वैसे काम्या से पहले हिना खान ने शो की नॉमिनेशन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे।

ट्विटर पोस्ट काम्या पंजाबी ने साधा निर्माताओं पर निशाना Yeh kaisa nomination hai? Jis taraf ke options jinn logon ko diye gaye the it was so clear #BiggBoss wanted these people to get nominated 👎🏻

Ganda hai par dhanda hai yeh. #BiggBoss19 — Kamya Shalabh Dang (@iamkamyapunjabi) November 4, 2025

प्रतिक्रिया अपने बंदों को बचाने के लिए हो रही धांधली- यूजर काम्या के पोस्ट पर एक यूजर ने लिखा, 'हां, क्योंकि कुनिका सदानंद को बचाना था।' कुछ ने कहा कि ये नॉमिनेशन स्क्रिप्टेड ही था ताे कुछ कह रहे हैं कि खुद के बंदों को बचाने के लिए खूब धांधली हो रही है। एक ने लिखा, 'कुल मिलाकर निर्माता अमाल मलिक को जिताना चाहते हैं और तान्या मित्तल को सेकेंड रनर अप बनाना चाहते हैं।' एक कमेंट है, 'बिग बॉस गौरव खन्ना को नॉमिनेट और अमल-शहबाज-कुनिका को सुरक्षित करना चाहते थे।'