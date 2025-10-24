फरहाना भट्‌ट ने पिता के साथ कड़वे रिश्ते पर कही ये बात

'बिग बॉस 19': फरहाना भट्‌ट ने पिता के खिलाफ उगला जहर, बोलीं- वो अच्छे पापा नहीं

लेखन ज्योति सिंह 12:27 pm Oct 24, 202512:27 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'लैला मजनू' में सहायक किरदार निभाकर चर्चा बटोरने वालीं फरहाना भट्‌ट इन दिनों 'बिग बॉस 19' में नजर आ रही हैं। अपने तीखे बर्ताव की वजह से वो घरवालों को फूटी आंख नहीं सुहाती हैं। इस बीच अभिनेत्री ने कुछ ऐसा खुलासा किया कि उन्हें घरवालों से सहानुभूति मिलनी शुरू हो गई। दरअसल, एक एपिसोड के दौरान फरहाना ने अपने परिवार, खासतौर पर पिता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनके पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं।