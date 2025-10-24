LOADING...
होम / खबरें / मनोरंजन की खबरें / 'बिग बॉस 19': फरहाना भट्‌ट ने पिता के खिलाफ उगला जहर, बोलीं- वो अच्छे पापा नहीं
'बिग बॉस 19': फरहाना भट्‌ट ने पिता के खिलाफ उगला जहर, बोलीं- वो अच्छे पापा नहीं
फरहाना भट्‌ट ने पिता के साथ कड़वे रिश्ते पर कही ये बात

'बिग बॉस 19': फरहाना भट्‌ट ने पिता के खिलाफ उगला जहर, बोलीं- वो अच्छे पापा नहीं

लेखन ज्योति सिंह
Oct 24, 2025
12:27 pm
क्या है खबर?

फिल्म 'लैला मजनू' में सहायक किरदार निभाकर चर्चा बटोरने वालीं फरहाना भट्‌ट इन दिनों 'बिग बॉस 19' में नजर आ रही हैं। अपने तीखे बर्ताव की वजह से वो घरवालों को फूटी आंख नहीं सुहाती हैं। इस बीच अभिनेत्री ने कुछ ऐसा खुलासा किया कि उन्हें घरवालों से सहानुभूति मिलनी शुरू हो गई। दरअसल, एक एपिसोड के दौरान फरहाना ने अपने परिवार, खासतौर पर पिता के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि उनके पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं।

खुलासा

फरहाना ने पिता के बारे में कही ये बात

अभिषेक बजाज से खुलासा करते हुए फरहाना ने कहा, "मेरे पिता के साथ मां का लंबे समय तक केस चला है। मैं उनसे कभी नहीं मिली और न उन्हें देखा है। मां नहीं चाहती थीं। मैंने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा है।" उन्होंने कहा, "बाप कोई भी बन जाता है, लेकिन पापा नहीं बन सकता। वो अच्छे पिता नहीं हैं।" अभिनेत्री ने बताया कि उनके पिता अगर उनकी जिंदगी में होते, तो वह फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं आ पातीं।

ट्विटर पोस्ट

यहां देखिए पोस्ट