'बिग बॉस 19': बसीर अली ने बताई नेहल से दोस्ती तोड़ने की वजह, किया ये खुलासा

'बिग बॉस 19': बसीर अली ने बताई नेहल से दोस्ती तोड़ने की वजह, किया ये खुलासा
क्या है खबर?
'बिग बॉस 19' से बेघर होने के बाद बसीर अली लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने शो के मेकर्स पर आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर शो से बेघर किया गया। इस बीच देखा गया कि बसीर ने अपने साथ बेघर हुईं नेहल चुडासमा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। दोनों के रोमांटिक एंगल ने सभी का ध्यान खींचा था। खुद सलमान खान दोनों को चिढ़ाते नजर आए थे। अब बसीर ने नेहल से दोस्ती तोड़ने की वजह बताई है।
दोगलापन
बसीर के सामने आया नेहल का दोगलापन
TOI को दिए इंटरव्यू में, बसीर ने कहा कि वह नेहल से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं और उनसे नाराज हैं। 'कुंडली भाग्य' अभिनेता ने कहा, "मैंने नेहल की कुछ क्लिप देखी, जहां खुद को मेरा दोस्त बताने के बावजूद, उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। जब फरहाना, जो मेरी दोस्त थी, ने मेरे लिए अप्रिय बातें कहीं तो नेहल चुप रही। ये काहे की दोस्ती है?" बसीर ने साफ कहा कि वह, नेहल से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं।
प्रतिक्रिया
बसीर ने मां के प्रतिक्रिया पर कही ये बात
बसीर की मां ने नेहल के साथ उनके लव एंगल पर रूखी प्रतिक्रिया दी थी, इस बारे में बात करते हुए अभिनेता ने कहा, "मेरी मां ने बताया कि उन्हें मेरे और फराहना के पल काफी मनोरंजक लगे, लेकिन जब बात नेहल के साथ मेरे रिश्ते की आई, तो मेरी मां को वह एंगल बहुत नकारात्मक लगा।" बता दें कि बसीर को 'बिग बॉस 19' के टॉप 5 का दावेदार माना जा रहा था, लेकिन उन्हें बेघर होना पड़ गया।