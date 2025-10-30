बसीर अली ने बताई नेहल से दोस्ती तोड़ने की वजह

'बिग बॉस 19': बसीर अली ने बताई नेहल से दोस्ती तोड़ने की वजह, किया ये खुलासा

लेखन ज्योति सिंह 03:10 pm Oct 30, 202503:10 pm

क्या है खबर?

'बिग बॉस 19' से बेघर होने के बाद बसीर अली लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने शो के मेकर्स पर आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर शो से बेघर किया गया। इस बीच देखा गया कि बसीर ने अपने साथ बेघर हुईं नेहल चुडासमा को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। दोनों के रोमांटिक एंगल ने सभी का ध्यान खींचा था। खुद सलमान खान दोनों को चिढ़ाते नजर आए थे। अब बसीर ने नेहल से दोस्ती तोड़ने की वजह बताई है।