अभिनेता दर्शन ने जज से कर दी ऐसी अजीबो-गरीब मांग, हर कोई रह गया हैरान

कन्नड़ अभिनेता दर्शन रेणुकास्वामी हत्या मामले में जेल में बंद हैं। सलाखों के पीछे की जिंदगी से वह बुरी तरह टूट गए हैं और यही वजह है कि जब कोर्ट में उनकी पेशी हुई तो उन्होंने जज से कहा कि इससे अच्छा है कि उन्हें जहर देकर मौत की नींद सुला दिया जाए। अभिनेता बोले कि वो ऐसी बदतर जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जज से उन्हें जहर देने की गुहार लगाई।

आपबीती जेल में दिन काटना हुआ मुश्किल कर्नाटक का रेणुकास्वामी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वजह है आरोपी नंबर-1 कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन का अदालत में जज के सामने दिया वाे बयान, जिसने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी हाल में जेल में नहीं रहना चाहते। यहां उनकी स्थिति बहुत खराब है। दर्शन ने जज से कहा, "ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मुझे आप जहर दे दीजिए। मैं अब ऐसे जिंदा नहीं रह सकता।"

दुखड़ा दर्शन बोले- हाथों में फंगस हो चुका है, कपड़ों से बदबू आ रही है दर्शन मासिक सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 64वें सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने अपनी हालत बताते हुए कहा कि उनके हाथों में फंगस हो चुका है। उनके कपड़ों से बदबू आ रही है। जेल में ऐसी स्थिति है कि वहां धूप तक नहीं मिलती। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है। उनकी बातें सुनकर अदालत में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। अभिनेता के मुताबिक, वो जेल में बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं।

मांग अभिनेता ने कर दी जहर की मांग दर्शन ने जज से कहा कि उन्हें 'जहर' दे दिया जाए, क्योंकि वो इस हालत में जी नहीं पा रहे। जज ने तुरंत साफ किया कि ऐसा संभव ही नहीं है। अदालत किसी भी हाल में ऐसी मांग को मंजूर नहीं कर सकती, वहीं, कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए मामले की सुनवाई 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। दर्शन ने बल्लारी जेल स्थानांतरण से बचने और बेहतर सुविधाओं जैसे बिस्तर और गद्दे की मांग की है।