'बागी 4' से लेकर 'परम सुंदरी' तक, इस दिन केवल 99 में देख पाएंगे ये फिल्में 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 08, 2025
04:08 pm
सिनेमाघरों में इन दिनों कई फिल्में दर्शकों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शित हो रही हैं। मौजूदा वक्त में टाइगर श्रॉफ की 'बागी 4', विवेक अग्निहोत्री की 'द बंगाल फाइल्स', ऋतिक रोशन की 'वॉर' और सिद्धार्थ मल्होत्रा की 'परम सुंदरी' जैसी फिल्में सिनेमाघरों में लगी हुई हैं। अब इस बीच PVR सिनेमा दर्शकों के लिए बड़ा तोहफा लेकर आया है। दरअसल, आप इस मंगलवार (9 सितंबर) को इन सभी फिल्मों को केवल 99 रुपये में देख सकते हैं।

PVR सिनेमा ने किया ऐलान

PVR सिनेमा ने इस ऑफर का ऐलान करते हुए लिखा, 'मंगलवार अब आम नहीं रहा। ये ब्लॉकबस्टर हैं। PVR INOX के ब्लॉकबस्टर मंगलवार के साथ, सिर्फ 99 में इन फिल्मों का आनंद लें।' जहां 'परम सुंदरी' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 46 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर 'बागी 4' ने 31.25 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। 'द बंगाल फाइल्स' ने 3 दिन में केवल 6.65 करोड़ रुपये कमाए हैं।

