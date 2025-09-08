'बागी 4' से लेकर 'परम सुंदरी' तक, इस दिन केवल 99 में देख पाएंगे ये फिल्में 

पुष्टि

PVR सिनेमा ने किया ऐलान

PVR सिनेमा ने इस ऑफर का ऐलान करते हुए लिखा, 'मंगलवार अब आम नहीं रहा। ये ब्लॉकबस्टर हैं। PVR INOX के ब्लॉकबस्टर मंगलवार के साथ, सिर्फ 99 में इन फिल्मों का आनंद लें।' जहां 'परम सुंदरी' ने बॉक्स ऑफिस पर अब तक 46 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर 'बागी 4' ने 31.25 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। 'द बंगाल फाइल्स' ने 3 दिन में केवल 6.65 करोड़ रुपये कमाए हैं।