आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर जारी, लक्ष्य लालवानी का दिखा धांसू अवतार
क्या है खबर?
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पिछले काफी समय से वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के जरिए आर्यन निर्देशन में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और इसमें उनकी जोड़ी सहर बंबा के साथ बनी है। अब निर्माताओं ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है।
ट्रेलर
ट्रेलर में दिखी इन सितारों की झलक
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में लक्ष्य का धाकड़ अवतार दिख रहा है। वह जोरदार एक्शन करते दिख रहे हैं। लक्ष्य और सहर की केमिस्ट्री भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। राघव जुयाल, बॉबी देओल, मनोज पहवा और मोना सिंह भी सीरीज में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ट्रेलर में शाहरुख, आमिर खान, एसएस राजामौली, दिशा पाटनी और करण जौहर की भी झलक दिख रही है। 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का प्रीमियर 18 सितंबर, 2025 से नेटफ्लिक्स पर होगा।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए पोस्ट
Too filmy to be real. Too real to be filmy 👀🎬— Red Chillies Entertainment (@RedChilliesEnt) September 8, 2025
Watch The Ba***ds of Bollywood, out 18 September, only on Netflix.#TheBadsOfBollywood #TheBadsOfBollywoodOnNetflix@NetflixIndia @gaurikhan @iamsrk #AryanKhan #BhushanKumar @TSeries @bilals158 #ManavChauhan @bonniejain @thedeol… pic.twitter.com/F4GW0fghnR
जानकारी
गौरी खान हैं फिल्म की निर्माता
'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के प्रोडक्शन का काम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले आर्यन खान की मां और शाहरुख की पत्नी गौरी खान ने संभाला है। सीरीज में दिखाया जाएगा कि जब मायानगरी मुंबई में लोग आते हैं तो उनके साथ क्या-क्या होता है।