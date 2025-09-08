आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर जारी, लक्ष्य लालवानी का दिखा धांसू अवतार

लेखन दीक्षा शर्मा 03:36 pm Sep 08, 202503:36 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान पिछले काफी समय से वेब सीरीज 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस सीरीज के जरिए आर्यन निर्देशन में कदम रखा है और इसकी कहानी भी उन्होंने खुद ही लिखी है। इस सीरीज में लक्ष्य लालवानी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं और इसमें उनकी जोड़ी सहर बंबा के साथ बनी है। अब निर्माताओं ने 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया है।