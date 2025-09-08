बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' की कमाई में मामूली बढ़त, तीसरे दिन हुआ इतना कोराबार

कमाई

'द बंगाल फाइल्स' ने तीसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये

बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 2.75 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.65 करोड़ रुपये हो गया है। 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब शुरुआत की थी, वहीं दूसरे दिन इसने 2.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया। फिल्म का अनुमानित बजट 50 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।