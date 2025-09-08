बॉक्स ऑफिस: 'द बंगाल फाइल्स' की कमाई में मामूली बढ़त, तीसरे दिन हुआ इतना कोराबार
क्या है खबर?
विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' से निर्माताओं को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार और सिमरत कौर मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म की शुरुआत बेहद ठंडी रही। हालांकि, वीकेंड पर फिल्म के कारोबार में मामूली इजाफा देखने को मिला। आइए जानें फिल्म 'द बंगाल फाइल्स' ने तीसरे दिन कितने करोड़ रुपये कमाए हैं।
कमाई
'द बंगाल फाइल्स' ने तीसरे दिन कमाए इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस का ब्योरा रखने वाली वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, 'द बंगाल फाइल्स' ने अपनी रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले रविवार को 2.75 करोड़ रुपये कमाए, जिसके बाद इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.65 करोड़ रुपये हो गया है। 'द बंगाल फाइल्स' ने 1.75 करोड़ रुपये के साथ बॉक्स ऑफिस पर बेहद खराब शुरुआत की थी, वहीं दूसरे दिन इसने 2.15 करोड़ रुपये का कारोबार किया। फिल्म का अनुमानित बजट 50 करोड़ रुपये बताया जा रहा है।
कलाकार
'द बंगाल फाइल्स' की कहानी और किरदार
'द बंगाल फाइल्स' भारतीय इतिहास और राजनीति की सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक फिक्शन ड्रामा फिल्म है। ये 1940 के दशक में पश्चिम बंगाल में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दर्शाती है, जिसमें डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखली के भयावह दंगों के दुखद परिणामों को पर्दे पर लाया गया है। इसमें शाश्वत चटर्जी, नमाशी चक्रवर्ती और सौरव दास जैसे कलाकार भी दिख रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर 'द बंगाल फाइल्स' का सामना 'परम सुंदरी' और 'बागी 4' से हो रहा है।