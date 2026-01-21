'बॉर्डर 2' में ट्रोलिंग पर वरुण धवन बोले- काम बोलता है, शुक्रवार को पता चल जाएगा
क्या है खबर?
पिछले दिनों फिल्म 'बॉर्डर 2' के गाने 'घर कब आओगे...' से जब वरुण धवन की क्लिप वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग उनके हाव-भाव का मजाक उड़ा रहे थे। कहा जाने लगा कि वो फिल्म की लुटिया डुबा देंगे। लोग लगतार वरुण की एक्टिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन क्या 'बॉर्डर 2' के इस शोर के बीच वरुण हार मान गए हैं? बिल्कुल नहीं। आइए जानें उनका क्या कहना है।
प्रतिक्रिया
बाहरी शोर को बंद कर देना चाहिए- वरुण
अपनी एक्टिंग को लेकर ट्रोल हो रहे वरुण ने हाल ही में मीडिया से दो टूक कहा, "मेरा मानना है कि आपको बाहरी शोर को बंद कर देना चाहिए और अपने काम को बोलने देना चाहिए। ये सब चीजें (ट्रोलिंग) चलती रहती हैं, मैं इनके लिए काम नहीं करता। मैं जिसके लिए काम करता हूं, उसका नतीजा शुक्रवार को पता चल जाएगा। मुझे 'बॉर्डर 2' पर पूरा भरोसा है और हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है।"
समर्थन
निर्माता समेत सुनील शेट्टी ने भी किया था वरुण का बचाव
बता दें कि जब वरुण को लेकर ट्रोलिंग हद से बढ़ गई तो इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज उनके बचाव में उतर आए। सुनील शेट्टी ने ट्रोलर्स को आईना दिखाते हुए कहा कि किसी की मेहनत का मजाक उड़ाना और उसे नीचा दिखाना सबसे आसान काम है।' उधर फिल्म की निर्माता निधि दत्ता ने साफ कर दिया कि वरुण का ये किरदार फिल्म की जान है और जो लोग आज हंस रहे हैं, शुक्रवार को वही लोग थिएटर में तालियां बजाएंगे।
भूमिका
फिल्म में इस महान नायक का किरदार निभाएंगे वरुण
'बॉर्डर 2' में वरुण का किरदार परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह से प्रेरित है, जिन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान 'रेजांग ला की लड़ाई' में अदम्य साहस दिखाया था। वरुण के फैंस का कहना है शैतान सिंह वो चट्टान थे, जो न खुद झुके और ना तिरंगे को झुकने दिया। प्रशंसकों के मुताबिक, जो लोग वरुण का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि पर्दे पर इस महान नायक को जीना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।
फिल्म
कब रिलीज हो रही 'बॉर्डर 2'?
जेपी दत्ता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए 'बॉर्डर 2' में सनी देओल सबसे बड़ी ताकत बनकर लौटे हैं। उनकी दहाड़ ही दर्शकों में जोश भरने के लिए काफी है। दूसरी तरफ दिलजीत दोसांझ का जज्बा हर हिंदुस्तानी के खून में उबाल ले आएगा और सबसे दिलचस्प है फिल्म में अहान शेट्टी का होना, जिनके पिता सुनील शेट्टी ने जो कहानी शुरू की थी, उसे अब बेटा अंजाम तक पहुंचाएगा। ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है।