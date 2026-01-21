'बॉर्डर 2' में ट्रोलिंग पर वरुण धवन बोले- काम बोलता है, शुक्रवार को पता चल जाएगा

पिछले दिनों फिल्म ' बॉर्डर 2 ' के गाने 'घर कब आओगे...' से जब वरुण धवन की क्लिप वायरल हुई तो सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। लोग उनके हाव-भाव का मजाक उड़ा रहे थे। कहा जाने लगा कि वो फिल्म की लुटिया डुबा देंगे। लोग लगतार वरुण की एक्टिंग पर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन क्या 'बॉर्डर 2' के इस शोर के बीच वरुण हार मान गए हैं? बिल्कुल नहीं। आइए जानें उनका क्या कहना है।

प्रतिक्रिया बाहरी शोर को बंद कर देना चाहिए- वरुण अपनी एक्टिंग को लेकर ट्रोल हो रहे वरुण ने हाल ही में मीडिया से दो टूक कहा, "मेरा मानना है कि आपको बाहरी शोर को बंद कर देना चाहिए और अपने काम को बोलने देना चाहिए। ये सब चीजें (ट्रोलिंग) चलती रहती हैं, मैं इनके लिए काम नहीं करता। मैं जिसके लिए काम करता हूं, उसका नतीजा शुक्रवार को पता चल जाएगा। मुझे 'बॉर्डर 2' पर पूरा भरोसा है और हमने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाई है।"

Advertisement

भूमिका फिल्म में इस महान नायक का किरदार निभाएंगे वरुण 'बॉर्डर 2' में वरुण का किरदार परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह से प्रेरित है, जिन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान 'रेजांग ला की लड़ाई' में अदम्य साहस दिखाया था। वरुण के फैंस का कहना है शैतान सिंह वो चट्टान थे, जो न खुद झुके और ना तिरंगे को झुकने दिया। प्रशंसकों के मुताबिक, जो लोग वरुण का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि पर्दे पर इस महान नायक को जीना कितनी बड़ी जिम्मेदारी है।

Advertisement