'बॉर्डर 2' का दमदार ट्रेलर जारी, सनी देओल की दहाड़ से फिर दहला पाकिस्तान

'बॉर्डर 2' का दमदार ट्रेलर जारी, सनी देओल की दहाड़ से फिर दहला पाकिस्तान
क्या है खबर?
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'बॉर्डर 2' का दमदार ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इस ट्रेलर ने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। लोग फिल्म को अभी से ब्लॉकबस्टर कहने लगे हैं। सनी की दहाड़ती आवाज और सिहरन पैदा करने वाले दृश्य के साथ फिल्म का ट्रेलर आर्मी दिवस के खास मौके पर आया है। अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित यह फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों का रुख करेगी।
ट्रेलर
'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में दिखी भारतीय जवानों की आन, बान और शान
'बॉर्डर 2' का ट्रेलर 3 मिनट 35 सेकंड लंबा है जिसमें देशभक्ति और भारतीय जवानों का जुनून देखने लायक है। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी देश के प्रति अपनी सच्ची देशभक्ति दिखाने से नहीं चूके हैं। सनी की दहाड़ती आवाज ने फिर से पाकिस्तान के दिलों को दहलाकर रख दिया है। कुल मिलाकर ट्रेलर का एक-एक सीन फिल्म देखने के लिए मजबूर करने का काम करता है। फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए 'बॉर्डर 2' का ट्रेलर
'BORDER 2' MUCH-AWAITED TRAILER ARRIVES – 23 JAN 2026 RELEASE... O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G... The #Border2Trailer lives up to the humongous expectations, delivering scale, emotion, and patriotic fervour in abundance.— taran adarsh (@taran_adarsh) January 15, 2026
Starring #SunnyDeol, #VarunDhawan, #DiljitDosanjh, and… pic.twitter.com/D4cdEtQM2z