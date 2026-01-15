'बॉर्डर 2' का दमदार ट्रेलर जारी, सनी देओल की दहाड़ से फिर दहला पाकिस्तान

ट्रेलर

'बॉर्डर 2' के ट्रेलर में दिखी भारतीय जवानों की आन, बान और शान

'बॉर्डर 2' का ट्रेलर 3 मिनट 35 सेकंड लंबा है जिसमें देशभक्ति और भारतीय जवानों का जुनून देखने लायक है। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्‌टी देश के प्रति अपनी सच्ची देशभक्ति दिखाने से नहीं चूके हैं। सनी की दहाड़ती आवाज ने फिर से पाकिस्तान के दिलों को दहलाकर रख दिया है। कुल मिलाकर ट्रेलर का एक-एक सीन फिल्म देखने के लिए मजबूर करने का काम करता है। फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान के युद्ध पर आधारित है।