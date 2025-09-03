भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज, लगा धोखाधड़ी का आरोप
क्या है खबर?
भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव ने उन पर अश्लील हरकत का आरोप लगाते हुए इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था। अब पवन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। दरअसल, पवन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भोजपुरी स्टार पर 1.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आइए आपको पूरा मामला विस्तार में बताते हैं।
मामला
आखिर क्या है मामला?
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने अदालत के आदेश के बाद पवन और तीन अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। नदेसर के होटल और टूर एंड ट्रैवल्स व्यवसायी विशाल सिंह ने पवन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। उनका आरोप था कि पवन, फिल्म निर्माता अरविंद चौबे, प्रेमशंकर राय और उनकी पत्नी सीमा राय ने फिल्म बनाने के नाम पर 1.57 करोड़ रुपये वसूले, लेकिन हिस्सा नहीं दिया और मुनाफा हड़प लिया।
शिकायत
पुलिस कर रही जांच
बाद में CJM मनीष कुमार के आदेश पर पुलिस ने पवन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता विशाल सिंह का कहना है कि उन्होंने कई बार रकम वापसी की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। मजबूर होकर उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और पवन से जल्द पूछताछ हो सकती है। बता दें कि अभी तक पवन ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।