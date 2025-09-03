पवन सिंह फिर विवादों में (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@singhpawan999)

भोजपुरी स्टार पवन सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज, लगा धोखाधड़ी का आरोप

लेखन दीक्षा शर्मा 04:44 pm Sep 03, 202504:44 pm

क्या है खबर?

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में हरियाणवी अभिनेत्री अंजलि राघव ने उन पर अश्लील हरकत का आरोप लगाते हुए इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान किया था। अब पवन एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। दरअसल, पवन के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। भोजपुरी स्टार पर 1.57 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आइए आपको पूरा मामला विस्तार में बताते हैं।