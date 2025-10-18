'दंगल' गर्ल जायरा वसीम के निकाह की तस्वीरें वायरल, शौहर संग चांद को निहारती आईं नजर
क्या है खबर?
आमिर खान की सबसे कमाऊ फिल्म 'दंगल' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली अभिनेत्री जायरा वसीम ने 24 की उम्र में शादी कर ली है। उन्होंने सीधे अपने निकाह की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिन्हें देख लोग हैरानी जता रहे हैं। 'दंगल' में गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाने वाली जायरा एक तस्वीर में निकाहनामा पर दस्तखत करती दिख रही हैं। उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।
शादी
जायरा ने दिखाई अपनी शादी की खूबसूरत झलकियां
जायरा ने 17 अक्टूबर की देर रात शादी की जानकारी प्रशंसकों को दी। उन्होंने कुल 2 तस्वीरें साझा की हैं। पहली तस्वीर में जायरा निकाहनामा साइन कर रही हैं। उनके हाथों में शौहर के नाम की मेहंदी रची हुई है। इसके साथ ही उन्होंने हाथों में खूबसूरत सी पन्ने से जड़ी हुई अंगूठी पहनी हुई है, वहीं दूसरी तस्वीर में जायरा और उनके शौहर खड़े हुए हैं और दोनों खूबसूरत चांद को निहार रहे हैं।
तस्वीरें
न पति का नाम बताया, ना चेहरा दिखाया
हालांकि जायरा वसीम ने अपने पति का नाम नहीं बताया है। साथ ही साझा की गई तस्वीरों में दोनों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। अपने इस खास दिन पर जायरा ने सुर्ख लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। उनके दूल्हे क्रीम रंग की शेरवानी में नजर आ रहे हैं। दोनों एकटक चांद को निहार रहे हैं। फोटो को शेयर करते हुए जायरा वसीम ने कैप्शन में लिखा, "कबूल है X3"।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए तस्वीरें
October 17, 2025
करियर
जायरा ने 2019 में फिल्म को इंडस्ट्री को कहा था अलविदा
जायरा ने 16 की उम्र में दंगल' (2016) से बॉलीवुड में कदम रखा था, जिसमें उन्होंने पहलवान गीता फोगाट के बचपन का किरदार निभाया था और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद उन्होंने आमिर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सीक्रेट सुपरस्टार' (2017) में अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। हालांकि, अपने करियर के शीर्ष पर साल 2019 में जायरा ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का ऐलान कर सबको चौंका दिया।