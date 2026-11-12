'रामायण' की रिलीज के बीच सरकार तक पहुंचा 'पायर' विवाद

'रामायण' का विरोध नहीं, पर छोटी फिल्मों की बलि न चढ़े; सरकार तक पहुंचा 'पायर' विवाद

लेखन नेहा शर्मा 11:37 am Nov 12, 202611:37 am

क्या है खबर?

निर्देशक विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' को समीक्षकों और दर्शकों से काफी सराहना मिली है, लेकिन अब सिनेमाघरों में पर्याप्त स्क्रीन्स न मिलने के कारण इसकी कमाई पर संकट गहरा गया है। इस मामले में अब ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) फिल्म के समर्थन में आगे आया है। एसोसिएशन ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखकर फिल्म के शोज और स्क्रीन्स में की गई भारी कटौती की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।