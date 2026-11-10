विनोद कापड़ी ने 'पायर' के शो घटने पर नाराजगी जताई

'रामायण' के कारण विनोद कापड़ी की 'पायर' हुई दरकिनार? शो घटने पर भड़के निर्देशक

लेखन ज्योति सिंह 11:06 am Nov 10, 202611:06 am

क्या है खबर?

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई थी। इसकी शुरुआती ओपनिंग करीब 8 करोड़ रुपये रही, लेकिन दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया और माउथ पब्लिसिटी के कारण इसने 400 से ज्यादा स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया। हालांकि, 5 नवंबर को रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज से 'पायर' पर भारी असर पड़ा है। निर्देशक कापड़ी के अनुसार, महज 2 दिनों के अंदर फिल्म के 75 प्रतिशत से ज्यादा शो कम कर दिए गए।