'रामायण' के कारण विनोद कापड़ी की 'पायर' हुई दरकिनार? शो घटने पर भड़के निर्देशक

'रामायण' के कारण विनोद कापड़ी की 'पायर' हुई दरकिनार? शो घटने पर भड़के निर्देशक
क्या है खबर?
राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' 30 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आई थी। इसकी शुरुआती ओपनिंग करीब 8 करोड़ रुपये रही, लेकिन दर्शकों की बेहतरीन प्रतिक्रिया और माउथ पब्लिसिटी के कारण इसने 400 से ज्यादा स्क्रीन पर कब्जा जमा लिया। हालांकि, 5 नवंबर को रणबीर कपूर की फिल्म 'रामायण' की रिलीज से 'पायर' पर भारी असर पड़ा है। निर्देशक कापड़ी के अनुसार, महज 2 दिनों के अंदर फिल्म के 75 प्रतिशत से ज्यादा शो कम कर दिए गए।
खुलासा
100 से भी कम हुए 'पायर' के सिनेमाघरों में शो
मिड-डे के मुताबिक, कापड़ी ने आरोप लगाया कि 'पायर' ने अपने दूसरे हफ्ते में करीब 75 प्रतिशत शो खो दिए।
उन्होंने कहा, "हमें स्क्रीन नहीं मिल रही हैं। हमारे पास नैनीताल या बरेली में एक भी शो नहीं है। हल्द्वानी में सिर्फ एक शो है, और वह हाउसफुल चल रहा है। दिल्ली में, हमारे पास पिछले हफ्ते 70 शो थे, जो अब घटकर 16 हो गए हैं। सभी शो हाउसफुल हैं, लेकिन हमें स्क्रीन नहीं मिल रही हैं।"
आपत्ति
"रामायण की वजह से शो हटाना सही नहीं"
उन्होंने कहा, "हम समझते हैं कि 'रामायण' एक बड़ी फिल्म है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दूसरी फिल्म के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर लोग हमारी फिल्म देखना चाहते हैं, तो उन्हें मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए?"
बता दें कि 'पायर' उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित एक बुजुर्ग दंपति की अकेलेपन व प्रेम पर आधारित कहानी है, जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों से जमकर सराहना मिली है।
इसने दुनियाभर के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में 18 पुरस्कार जीते हैं।