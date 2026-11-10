'रामायण' का विदेश में महा-रिकॉर्ड, हॉलीवुड को पछाड़ पहली बार कोई भारतीय फिल्म बनी नंबर-1

'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' ब्रिटेन और आयरलैंड में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर पहुंच गई। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है।

इससे पहले ब्रिटेन और आयरलैंड में किसी भी भारतीय फिल्म ने पहला स्थान हासिल नहीं किया था।

'RRR', 'पठान', 'जवान' और 'धुरंधर: द रिवेंज' दूसरे स्थान तक ही पहुंच पाई थीं, वहीं नई रिलीज फिल्मों में डिज्नी की 'वाइल्ड हॉर्स नाइन' दूसरे और 'गॉडजिला माइनस जीरो' तीसरे स्थान पर रही।