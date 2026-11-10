'रामायण' का विदेश में महा-रिकॉर्ड, हॉलीवुड को पछाड़ पहली बार कोई भारतीय फिल्म बनी नंबर-1
क्या है खबर?
भारतीय सिनेमा ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नया इतिहास रच दिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी और रणबीर कपूर, यश व साई पल्लवी अभिनीत पौराणिक महागाथा 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' ने अपने ओपनिंग वीकेंड में ब्रिटेन और आयरलैंड बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल कर लिया है। कई बड़ी हॉलीवुड और अंतरराष्ट्रीय फिल्मों को पछाड़कर चार्ट में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है।
उपलब्धि
'RRR', 'पठान' और 'जवान' जो न कर सके, वो कर दिखाया
'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' ब्रिटेन और आयरलैंड में रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर पहुंच गई। ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय फिल्म बन गई है।
इससे पहले ब्रिटेन और आयरलैंड में किसी भी भारतीय फिल्म ने पहला स्थान हासिल नहीं किया था।
'RRR', 'पठान', 'जवान' और 'धुरंधर: द रिवेंज' दूसरे स्थान तक ही पहुंच पाई थीं, वहीं नई रिलीज फिल्मों में डिज्नी की 'वाइल्ड हॉर्स नाइन' दूसरे और 'गॉडजिला माइनस जीरो' तीसरे स्थान पर रही।
कमाई
बॉक्स ऑफिस पर नितेश तिवारी की 'रामायण' की सुनामी
फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है।
फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (सीता) और यश (रावण) मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि रवि दुबे (लक्ष्मण) के किरदार में नजर आ रहे हैं।
नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित और 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म ने महज 5 दिनों के भीतर भारत में 346.35 करोड़ रुपये की रिकॉर्डतोड़ कमाई कर ली है।
लक्ष्य
शानदार ओपनिंग से रचा इतिहास, अब लाइफटाइम रिकॉर्ड तोड़ने पर नजर
'रामायण: राइज ऑफ अ लेजेंड' की शानदार शुरुआत ने विदेशी बाजार में भारतीय फिल्मों के लिए नया रिकॉर्ड बनाया है।
इस शानदार ओपनिंग ने प्रोडक्शन के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जो दुनियाभर में भारतीय पौराणिक फिल्मों की बढ़ती मांग को दिखाता है।
अब फिल्म के सामने अपनी कमाई का सिलसिला बनाए रखने की चुनौती है। इसे ब्रिटेन और आयरलैंड में भारतीय फिल्मों की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड तोड़ना होगा।