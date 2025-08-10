रैपर टी-हुड की उन्हीं के घर में गोली मारकर हत्या, कौन थे 33 साल के संगीतकार?

मनोरंजन जगत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जाने-माने रैपर टेविन हुड उर्फ टी-हुड को जॉर्जिया स्थित उन्हीं के घर में सरेआम गोलियाें से भून डाला। इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। पुलिस जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रैपर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गईं, जिससे बहुत ज्यादा खून बहने के चलते मौके पर ही उनकी मौत हाे गई। आइए जानें क्या है मामला और कौन हैं टी-हुड।

वारदात शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुई गोलीबारी की घटना 'गर्ल्स ऑन योर नीज' और 'रेडी टू गो' जैसे कई गानों के लिए मशहूर 33 वर्षीय टी-हूड पर कई बार फायरिंग की गई, जिसके बाद उन्हें घर पर प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मां युलांडा ने बेटे के निधन की पुष्टि की है। गोलीबारी की घटना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे अटलांटा के बाहरी इलाके लिलबर्न में ली रोड स्थित एक घर में हुई थी।

अफवाह पार्टी की खबरों को मां ने बताया गलत बताया गया कि उनके घर में पार्टी चल रही थी, लेकिन उनकी मां ने पार्टी की खबरों को गलत बताया है। संगीत निर्माता डीडोटविल ने दिवंगत रैपर के साथ ली गईं अपनी तस्वीरें साझा कर उन्हें सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'हम पूरा दिन फोन पर बात कर रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप चले गए हैं, शांति से आराम करें टी-हूड, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं भाई।'