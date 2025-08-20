आमिर खान पर फिर भड़के फैसल खान, कहा- DNA टेस्ट करवाओ, मेरे पास सारे सबूत हैं 

पिछले कुछ समय से आमिर खान विवाख्दों में हैं। दरअसल, उनके भाई फैसल खान आए दिन उनसे जुड़े हैरतअंगेज खुलासे और दावे कर रहे हैं। फैसल ने न सिर्फ आमिर, बल्कि उनके परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हाल ही में फैसल ने दावा किया था कि आमिर ब्रिटिश पत्रकार और लेखिका जेसिका हाइन्स के बच्चे के पिता हैं। अब उन्होंने आमिर का ḌNA टेस्ट कराने की बात कही है। आइए जानते हैं क्या कुछ बोले फैसल।

दावाअ "मैं उनमें से नहीं, जो मनगढ़ंत बातें बनाऊं" हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में फैसल ने कहा, "सभी जानते हैं कि आमिर खान और जेसिका का रिश्ता था और उनका एक बच्चा भी है। इस बात से आमिर इंकार नहीं कर सकते हैं। चाहो तो आप DNA टेस्ट करा लो। मैं जो कुछ भी बोल रहा हैं, मेरे पास हर चीज का सबूत है, मैं उनमें से नहीं हूं, जो मनगढ़ंत बातें बनाऊं। वो लाेगों के सामने अपनी छवि साफ-सुथरी रखना चाहते हैं, जो सच्चाई नहीं है।"

आरोप आमिर को अपनी छवि बेदाग करना पसंद फैसल बोले, "आमिर को अपनी छवि को बेदाग करना पसंद है, जो हकीकत नहीं है, लेकिन इतनी औरतों से साथ उनके रिश्तों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं।" फैसल ने दावा किया कि जब आमिर, रीना दत्ता के साथ रिश्ते में थे तो उनका अफेयर जेसिका से चल रहा था। उनका एक नाजायज बच्चा भी है। उस वक्त आमिर, किरण राव संग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। फैसल ने आमिर पर सच्चाई छिपाने का भी आरोप लगाया।

परिचय जेसिका हाइन्स से कैसे मिले थे आमिर? जेसिका साल 1998 में अमिताभ बच्चन पर किताब लिखने के सिलसिले में भारत आई थीं। स्टारडस्ट मैगजीन के मुताबिक, आमिर, जेसिका के साथ रिलेशनशिप में थे। रिपोर्ट में ये भी दावे किए गए कि आमिर का जेसिका के साथ एक बच्चा जान भी है। आमिर और जेसिका की मुलाकात फिल्म 'गुलाम' की शूटिंग के दौरान हुई। आमिर ने आज तक इस मुद्दे पर बात नहीं की है। उधर जेसिका ने भी इस पर हमेशा चुप्पी साधे रखी है।