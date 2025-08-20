'बिग बॉस 19' के ग्रैंड प्रीमियर में सोनाली बेंद्रे लगाएंगी चार चांद, मिली ये दिलचस्प जानकारी
क्या है खबर?
रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 19वीं सीजन के साथ लौट रहा है। इस शो से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सलमान खान के शो में इस बार कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। शो से अब तक कई प्रतियोगियों का नाम जुड़ चुका है। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर होगा। ताजा खबर यह है कि इस शो के ग्रैंड प्रीमियर में सोनाली बेंद्रे अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी।
रिपोर्ट
सोनाली ने पूरी की शूटिंग
टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'बिग बॉस 19' के ग्रैंड प्रीमियर में सलमान की फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की सह-कलाकार सोनाली नजर आ सकती हैं। साल 1999 में आई इस फिल्म में सोनाली और सलमान की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस शो में अभिनेत्री अपने रियलिटी शो 'पति पत्नी और पंगा' के सिलसिले में आने वाली हैं। उन्होंने मुंबई में अपने हिस्से की शूटिंग कर ली है।
बिग बॉस 19
राजनीति से प्रेरित है यह सीजन
'बिग बॉस 19' की थीम राजनीति से प्रेरित रखी गई है, जिसमें सभी प्रतियोगी मिलकर अपनी खुद की सरकार बनाएंगे। चर्चा है कि इस बार शो में UAE की हिजाबी डॉल हबूबू की भी एंट्री होगी। प्रतियोगियों की सूची में लता सभरवाल से लेकर आशीष विद्यार्थी, गौतमी कपूर, धीरज धूपर, अलीशा पंवार, मुनमुन दत्ता, अनीता हसनंदानी, कृष्णा श्रॉफ, कनिका मान, राज कुंद्रा, डेजी शाह, अर्शिफा खान, तनुश्री दत्ता, ममता कुलकर्णी और पारस कलनावत का नाम शामिल है।