'बिग बॉस 19' में नजर आएंगी सोनाली बेंद्रे (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@sonali.bendre_)

'बिग बॉस 19' के ग्रैंड प्रीमियर में सोनाली बेंद्रे लगाएंगी चार चांद, मिली ये दिलचस्प जानकारी

लेखन दीक्षा शर्मा 04:02 pm Aug 20, 202504:02 pm

क्या है खबर?

रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने 19वीं सीजन के साथ लौट रहा है। इस शो से जुड़े आए दिन नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं। सलमान खान के शो में इस बार कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। शो से अब तक कई प्रतियोगियों का नाम जुड़ चुका है। 'बिग बॉस 19' का प्रीमियर 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार और कलर्स TV पर होगा। ताजा खबर यह है कि इस शो के ग्रैंड प्रीमियर में सोनाली बेंद्रे अपना जलवा बिखेरती नजर आएंगी।