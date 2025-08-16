आमिर खान के भाई फैसल खान ने परिवार से तोड़ा नाता, सामने आया चौंकाने वाला बयान

फैसल खान ने तोड़ा परिवार से रिश्ता

नेहा शर्मा 04:20 pm Aug 16, 2025

आमिर खान के भाई फैसल खान ने पिछले दिनों अपने कुछ साक्षात्कारों में अपने परिवार और भाई आमिर से जुड़े कुछ ऐसे विवादित बयान दे दिए थे, जिसके बाद खान परिवार ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा था। अब फिर फैसल चर्चा में हैं। दरअसल, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैसल ने आमिर और परिवार के बाकी सदस्यों से अपने सभी संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया है।