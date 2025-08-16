आमिर खान के भाई फैसल खान ने परिवार से तोड़ा नाता, सामने आया चौंकाने वाला बयान
क्या है खबर?
आमिर खान के भाई फैसल खान ने पिछले दिनों अपने कुछ साक्षात्कारों में अपने परिवार और भाई आमिर से जुड़े कुछ ऐसे विवादित बयान दे दिए थे, जिसके बाद खान परिवार ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा था। अब फिर फैसल चर्चा में हैं। दरअसल, एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि फैसल ने आमिर और परिवार के बाकी सदस्यों से अपने सभी संबंध तोड़ने का फैसला कर लिया है।
घोषणा
फैसल ने किए खान परिवार से सारे संबंध खत्म करने का ऐलान
बॉलीवुड बबल को दिए अपने बयान में फैसल ने कहा, "मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ सभी पारिवारिक और संपत्ति संबंधी संबंध खत्म करना चाहता हूं। सभी लोग यह ध्यान रखें कि आज से मुझे अपने दिवंगत पिता ताहिर हुसैन या मेरी मां जीनत ताहिर हुसैन के परिवार का हिस्सा नहीं माना जाएगा। मेरा इनसे जुड़ी किसी की भी संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं। ना मैं परिवार से संबंधित संपत्ति का हकदार रहूंगा और ना ही इसके प्रति उत्तरदायी।"