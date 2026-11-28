'ये प्रेम मोल लिया' की सुबह और दोपहर के शो में शुरुआत धीमी रही। इसके बावजूद शाम के समय फिल्म देखने वालों की संख्या में धीरे-धीरे बढ़त देखने को मिली।

सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने भारत में पहले दिन 7,251 शोज के जरिए 4 करोड़ रुपये की नेट कमाई की। भारत में इसकी ग्रॉस कमाई अभी 4.7 करोड़ रुपये है।

ओपनिंग डे की धीमी शुरुआत के बाद अब फिल्म के वीकेंड पर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है।