इमरान हाशमी की 'गनमास्टर G9' सिनेमाघरों में हो चुकी रिलीज

'गनमास्टर G9' के साथ खत्म नहीं होगा प्यार और हिंसा का खेल, अब सीक्वल की बारी

लेखन ज्योति सिंह 02:16 pm Nov 27, 202602:16 pm

क्या है खबर?

इमरान हाशमी की फिल्म 'गनमास्टर G9' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। इस साल आई 'आवारापन 2' की अपार सफलता के बाद, अभिनेता की यह दूसरी और बड़े किरदार में वापसी वाली फिल्म है जिसे दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। निर्माताओं ने फिल्म के अंदर कई सरप्राइज भी शामिल किए हैं, जो इसे देखने वालों का दिन बना देंगे। इनमें एक सबसे बड़ा तोहफा फिल्म की क्लिफहैंगर एंडिंग है, जो इसके सीक्वल को लाने का वादा करती है।