'ये प्रेम मोल लिया' रिव्यू: आयुष्मान-शरवरी की जोड़ी जमी पर दर्शकों को भा गए अनुपम खेर

लेखन नेहा शर्मा 03:50 pm Nov 27, 202603:50 pm

क्या है खबर?

सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी पारिवारिक रोमांटिक फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। आयुष्मान खुराना और शरवरी वाघ अभिनीत इस फिल्म को लेकर एक्स पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। कई दर्शक इसकी सादगी, भावनात्मक दृश्यों और 90 के दशक की पारंपरिक रोमांटिक शैली की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ लोगों ने फिल्म की रफ्तार और कहानी के आगे बढ़ने के अंदाज पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है।