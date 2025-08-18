LOADING...
एल्विश यादव ने अपने घर पर गोलीबारी के बाद जारी किया पहला बयान, कही ये बात
एल्विश यादव ने गोलीबारी के बाद जारी किया पहला बयान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@elvish_yadav)

लेखन दीक्षा शर्मा
Aug 18, 2025
02:33 pm
क्या है खबर?

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 17 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 बजे कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे हड़कंप मच गया है। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। अब एल्विश ने गुरुग्राम स्थित अपने घर पर गोलीबारी के बाद पहला बयान जारी किया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों का आभार जताया है और बताया कि उनका परिवार सुरक्षित है।

एल्विश ने जताया प्रशंसकों का आभार

एल्विश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हमारे बारे में आपकी चिंताओं के प्रति हम सचमुच में बेहद आभारी हैं। धन्यवाद।' बता दें कि एल्विश के घर पर जिस समय गोलीबारी की घटना घटी, उस दौरान घर पर उनके माता-पिता मौजूद थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

यहां देखिए बयान

सामने आया वीडियो