एल्विश यादव ने अपने घर पर गोलीबारी के बाद जारी किया पहला बयान, कही ये बात
क्या है खबर?
मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 17 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 बजे कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे हड़कंप मच गया है। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। अब एल्विश ने गुरुग्राम स्थित अपने घर पर गोलीबारी के बाद पहला बयान जारी किया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों का आभार जताया है और बताया कि उनका परिवार सुरक्षित है।
एल्विश ने जताया प्रशंसकों का आभार
एल्विश ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, 'आपकी शुभकामनाओं के लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं और मेरा परिवार सुरक्षित और स्वस्थ हैं। हमारे बारे में आपकी चिंताओं के प्रति हम सचमुच में बेहद आभारी हैं। धन्यवाद।' बता दें कि एल्विश के घर पर जिस समय गोलीबारी की घटना घटी, उस दौरान घर पर उनके माता-पिता मौजूद थे। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
यहां देखिए बयान
#ElvishYadav #Gurugram #ElvishYadavHouseFiring pic.twitter.com/CXnivueJNy— Diksha Sharma (@DikshaS17150327) August 18, 2025
सामने आया वीडियो
🚨 एल्विस यादव के घर हुई फायरिंग कोई हमला नहीं, बल्कि सुरक्षा के नाम पर स्वयं कराया गया प्रपंच है। यह सच्चाई प्रशासन को सामने लाना ज़रूरी चाहिए! पहले यूट्यूब पर नाम बनाएंगे उसके बाद इनको सुरक्षा चाहिए#ElvishYadav #SecurityDrama #Truth pic.twitter.com/NnLwwZsZBb— @Nikhil K Rai (@NikhilRaiBJP) August 17, 2025