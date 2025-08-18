एल्विश यादव ने गोलीबारी के बाद जारी किया पहला बयान (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@elvish_yadav)

एल्विश यादव ने अपने घर पर गोलीबारी के बाद जारी किया पहला बयान, कही ये बात

लेखन दीक्षा शर्मा 02:33 pm Aug 18, 202502:33 pm

क्या है खबर?

मशहूर यूट्यूबर और 'बिग बॉस OTT 2' के विजेता एल्विश यादव के गुरुग्राम वाले घर पर 17 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 5 बजे कुछ अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे हड़कंप मच गया है। इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ गैंग ने ली है। अब एल्विश ने गुरुग्राम स्थित अपने घर पर गोलीबारी के बाद पहला बयान जारी किया है। उन्होंने अपने प्रशंसकों का आभार जताया है और बताया कि उनका परिवार सुरक्षित है।