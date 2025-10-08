'एक दीवाने की दीवानियत' का ट्रेलर जारी, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने दिखाया जुनूनी इश्क

कहानी

जुनूनी प्रेम कहानी पर आधारित है फिल्म

'एक दीवाने की दीवानियत' का ट्रेलर 1 मिनट 53 सेकंड का है, जिसने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। फिल्म में सोनम के लिए हर्षवर्धन का जुनूनी इश्क देखने को मिलेगा। शायराना अंदाज में बोले गए सभी डायलॉग दमदार हैं। इसके अलावा फिल्म में गायक जुबीन नौटियाल का लोकप्रिय गाना 'दिल गलती कर बैठा' भी शामिल है। इस फिल्म की टक्कर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' से होगी, जो 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।