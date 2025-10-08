'एक दीवाने की दीवानियत' का ट्रेलर जारी, हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा ने दिखाया जुनूनी इश्क
क्या है खबर?
अभिनेता हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की आगामी फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 'सनम तेरी कसम' के बाद हर्षवर्धन फिर जुनूनी इश्क करने वाले आशिक के रूप में लौट आए हैं। फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म का निर्देशन मिलाप मिलन जवेरी ने किया है जबकि निर्माण देसी मूवीस फैक्ट्री प्रोडक्शन के तहत किया गया है।
कहानी
जुनूनी प्रेम कहानी पर आधारित है फिल्म
'एक दीवाने की दीवानियत' का ट्रेलर 1 मिनट 53 सेकंड का है, जिसने प्रशंसकों को उत्साहित कर दिया है। फिल्म में सोनम के लिए हर्षवर्धन का जुनूनी इश्क देखने को मिलेगा। शायराना अंदाज में बोले गए सभी डायलॉग दमदार हैं। इसके अलावा फिल्म में गायक जुबीन नौटियाल का लोकप्रिय गाना 'दिल गलती कर बैठा' भी शामिल है। इस फिल्म की टक्कर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' से होगी, जो 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है।