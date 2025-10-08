'दृश्यम 3' के टीजर पर अपडेट (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@ajaydevgn)

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का टीजर क्यों टला? सामने आई बड़ी वजह

लेखन ज्योति सिंह 03:09 pm Oct 08, 202503:09 pm

क्या है खबर?

अभिनेता अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। प्रशंसकों को इसकी तीसरी किस्त 'दृश्यम 3' का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद थी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर निर्माता 'दृश्यम 3' का टीजर जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल प्रशंसकों को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण।