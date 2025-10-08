अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 3' का टीजर क्यों टला? सामने आई बड़ी वजह
क्या है खबर?
अभिनेता अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' और 'दृश्यम 2' को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुईं। प्रशंसकों को इसकी तीसरी किस्त 'दृश्यम 3' का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद थी कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर निर्माता 'दृश्यम 3' का टीजर जारी कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिलहाल प्रशंसकों को इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण।
वजह
इस वजह से रिलीज में हो रही देरी
टाइम्स नाउ के मुताबिक, 'दृश्यम 3' की घोषणा के लिए एक मिनट 25 सेकंड का टीजर तैयार कर लिया गया था। इसे 2 अक्टूबर को रिलीज करने की तैयारी थी, लेकिन निर्माताओं को मलयालम फिल्म की टीम की मंजूरी के बिना रिलीज करने से मना कर दिया गया। दरअसल, अजय की ये फ्रेंचाइजी मलयालम अभिनेता मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम' का हिंदी रीमेक है। तीसरी किस्त के टीजर को मलयालम निर्देशक जीतू जोसेफ और निर्माता एंटनी पेरुम्बवूर की मंजूरी नहीं मिली।
समझौता
मलयालम फ्रेंचाइजी के निर्देशक से हुआ था समझौता
एक करीबी सूत्र ने बताया, "मलयालम फ्रेंचाइजी के निर्देशक-निर्माता और हिंदी रीमेक के निर्माता कुमार मंगत के बीच एक समझौता हुआ है। इसके मुताबिक हिंदी निर्माता, मूल फिल्म निर्माता की अनुमति बिना कोई ऐलान नहीं कर सकती है। मोहनलाल की शूटिंग पर घोषणा के बाद ही हिंदी निर्माता ने 'दृश्यम 3' को 2 अक्टूबर, 2026 पर रिलीज किए जाने का ऐलान किया था।" बता दें कि अजय की 'दृश्यम 3' का निर्देशन अभिषेक पाठक करेंगे, जबकि निर्माता कुमार मंगत हैं।