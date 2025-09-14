सट्टेबाजी ऐप मामले में बुरी फंसीं उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती पर भी ED ने कसा शिकंजा

अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स मामले में पहले भी ED बड़ी कार्रवाई कर चुका है। इसी केस में अभिनेता सोनू सूद और उर्वशी से पूछताछ भी हुई थी। इस मामले में कई बड़े खिलाड़ियों से भी पूछताछ हुई थी। अब मिमी चक्रवर्ती और उर्वशी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मिमी को 15 सितंबर तो उर्वशी को 16 सितंबर को 1xBet अवैध सट्टा मामले में समन जारी हुआ है। दोनों को दिल्ली मुख्यालय में पेश होना है।

ऐप

जांच के दायरे में कई ऐप शामिल

कलाकारों के अलावा इसी अवैध ऐप सट्टेबाजी मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना से भी ED अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। इन बैन ऐप्स में xBet, फेयरप्ले, परिमैच और लोटस 365 कई ऐप शामिल हैं। सरकारी प्रतिबंध को नजरअंदाज करते हुए इन प्लेटफॉर्म्स ने जानी-मानी हस्तियों और इन्फ्लुएंसर्स के साथ साझेदारी करके बड़े पैमाने पर लोकप्रियता हासिल की है। इस पर अभी उर्वशी या मिमी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।