'मस्ती 4' होगी अब और मजेदार, मिला अरशद वारसी का साथ ; रिलीज तारीख भी आई

निर्देशक इंद्र कुमार की सुपरहिट फिल्म 'मस्ती' में विवेक ओबेरॉय , आफताब शिवदासानी और रितेश देशमुख की तिकड़ी ने दर्शकों को खूब हंसाया था। फिल्म दर्शकों को इतनी पसंद आई कि इसके अब तक 3 भाग रिलीज हो चुके हैं। हालांकि, इस फ्रेंचाइजी के तीसरे भाग 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' को दर्शकों ने नकार दिया था। बहरहाल, अब फिल्म के चौथे भाग 'मस्ती 4' से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां सामने आई हैं, जो इसकी रिलीज को लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ा देंगी।

रिपोर्ट अरशद के साथ फिल्म से जुड़े ये 2 कलाकार पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक, 'मस्ती 4' में फिल्म 'जॉली LLB 3' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे अभिनेता अरशद वारसी की एंट्री हो गई है। उनके साथ-साथ फिल्म की स्टारकास्ट में नरगिस फाखरी का नाम भी जुड़ा है। ये दोनों ही कलाकार फिल्म में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। तुषार कपूर और जेनेलिया डिसूजा भी इस फिल्म में हैं। ये फिल्म दर्शकों को कॉमेडी का दोगुना डोज देगी। ये पिछली 3 तीनों फिल्मों से ज्यादा मजेदार होने वाली है।

रिलीज तारीख इस साल नवंबर में रिलीज होगी फिल्म इस फिल्म की शूटिंग 40 दिनों तक ब्रिटेन में की गई और अब इसके प्री-प्रोडक्शन का काम चल रहा है। खबर मिली है कि निर्माता एकता कपूर और इंद्र कुमार 'मस्ती 4' को 21 नवंबर, 2025 को रिलीज करने की सोच रहे हैं। फिल्म की एडिटिंग पूरी हो चुकी है और पोस्ट-प्रोडक्शन का काम जोरों पर है। युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई जा रही इस फिल्म कह रिलीज की आधिकारिक घोषणा जल्द ही एक टीजर के साथ की जाएगी।

प्रदर्शन कैसी रही 'मस्ती' फ्रेंचाइजी की फिल्में? इस सीरीज की पहली फिल्म 'मस्ती' 2004 में रिलीज हुई थी। 12 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 34 करोड़ रुपये कमाए थे। फिर 2013 में आई 'ग्रैंड मस्ती', जो 34 करोड़ रुपये की लागत से बनी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया। तीसरी किस्त 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' 2016 में आई थी। हालांकि, 50 करोड़ रुपये में यह फिल्म महज 19 करोड़ रुपये बटोर पाई थी।