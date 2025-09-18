LOADING...
एड शीरन ने पहली बार मिलाया करण औजला से हाथ, जानिए कब रिलीज होगा गाना 
एड शीरन ने पहली बार करण औजला से मिलाया हाथ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@teddysphotos)

एड शीरन ने पहली बार मिलाया करण औजला से हाथ, जानिए कब रिलीज होगा गाना 

लेखन दीक्षा शर्मा
Sep 18, 2025
08:00 pm
अमेरिकी गायक एड शीरन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी आवाज और गानों के दीवाने दुनियाभर में हैं। भारत में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। शीरन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में पंजाबी गायक करण औजला के साथ अपने सहयोग की पुष्टि की है। यह पहला मौका है, जब करण और शीरन किसी गाने के लिए खास आए हैं। आइए जानते हैं आखिर शीरन ने क्या कहा।

अक्टूबर में रिलीज होगा गाना 

BBC एशियन नेटवर्क के साथ एक साक्षात्कार में शीरन ने बताया कि उन्होंने पहली बार करण से हाथ मिलाया है, जिसे लेकर वह काफी उत्साहित हैं। शीरन और करण का पहला गाना अक्टूबर, 2025 में रिलीज होगा, जिसकी शूटिंग न्यूयॉर्क में हो चुकी है। उन्होंने कहा, "मैंने पहली बार पंजाबी में गाना 'लवर' गाया था। दिलजीत दोसांझ सिखा रहे थे और फिर मैंने अरिजीत सिंह के साथ काम किया। अब मैं करण के साथ काम कर रहा हूं।"

न्यूयॉर्क में किया गया गाना शूट

करण ने आगे लिखा, "हमने पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में वीडियो शूट किया है। यह वाकई बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि यह अक्टूबर में रिलीज होगा।" इसके साथ शीरन ने करण की भी जमकर तारीफ की है। बता दें कि करण से पहले शीरन, दिलजीत और अरिजीत के साथ सहयोग कर चुके हैं। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में शीरन भारत आए थे और मुंबई में एक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया था।