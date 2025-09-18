एड शीरन ने पहली बार मिलाया करण औजला से हाथ, जानिए कब रिलीज होगा गाना 

एड शीरन ने पहली बार करण औजला से मिलाया हाथ (तस्वीर: इंस्टाग्राम/@teddysphotos)

लेखन दीक्षा शर्मा 08:00 pm Sep 18, 202508:00 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी गायक एड शीरन किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी आवाज और गानों के दीवाने दुनियाभर में हैं। भारत में भी उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। शीरन एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने हाल ही में पंजाबी गायक करण औजला के साथ अपने सहयोग की पुष्टि की है। यह पहला मौका है, जब करण और शीरन किसी गाने के लिए खास आए हैं। आइए जानते हैं आखिर शीरन ने क्या कहा।