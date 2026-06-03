'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह के नोटिस का असर, FWICE ने वापस लिया असहयोग का निर्देश

हस्तक्षेप

FWICE अध्यक्ष ने निर्देश वापस लेने का ऐलान किया

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, यह फैसला इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है। FWICE अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा, "हमें बताया गया है कि हम सभी को निर्माताओं के निकाय के साथ बैठकर एक सही फैसला लेना चाहिए, जिससे निर्माताओं या अभिनेताओं को समस्या न हो। इस मामले में किसी की जीत या हार नहीं हुई है। हमारा कानूनी विभाग उनके नोटिस का जवाब देगा।"