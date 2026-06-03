'डॉन 3' विवाद: रणवीर सिंह के नोटिस का असर, FWICE ने वापस लिया असहयोग का निर्देश
क्या है खबर?
'डॉन 3' विवाद मामले में रणवीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। पश्चिमी भारत के सिनेमा कर्मचारियों के संघ ने एक बयान में कहा कि उन्होंने अभिनेता के खिलाफ जारी असहयोग निर्देश को वापस ले लिया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया, जब रणवीर द्वारा संगठन को कानूनी नोटिस भेजा गया। बता दें, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज (FWICE) ने रणवीर के खिलाफ यह निर्देश उनके 'डॉन 3' से बाहर निकलने के मामले में जारी किया था।
हस्तक्षेप
FWICE अध्यक्ष ने निर्देश वापस लेने का ऐलान किया
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, यह फैसला इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद लिया गया है। FWICE अध्यक्ष बीएन तिवारी ने कहा, "हमें बताया गया है कि हम सभी को निर्माताओं के निकाय के साथ बैठकर एक सही फैसला लेना चाहिए, जिससे निर्माताओं या अभिनेताओं को समस्या न हो। इस मामले में किसी की जीत या हार नहीं हुई है। हमारा कानूनी विभाग उनके नोटिस का जवाब देगा।"
नोटिस
रणवीर सिंह ने FWICE को भेजा था कानूनी नोटिस
रणवीर ने खुद पर लगे 'असहयोग' के फैसले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने FWICE को एक कानूनी नोटिस भेजते हुए आरोप लगाया था कि संगठन ने बिना उनका पक्ष सुने एकतरफ कार्रवाई की है, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। उनके द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद FWICE द्वारा असहयोग का निर्देश वापस लेने की बात सामने आई है। बता दें, पूरा विवाद फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन 3' से उपजा है, जिसे रणवीर ने अचानक छोड़ दिया।