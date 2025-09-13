दिशा पाटनी के पिता ने फायरिंग के बाद सुनाई आपबीती, बोले- हम जैसे-तैसे आड़ लेकर बचे

अभिनेत्री दिशा पाटनी के बरेली वाले घर के बाहर 12 सितंबर की देर रात फायरिंग की गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और पाटनी परिवार के साथ-साथ पूरे बॉलीवुड को ये साफ शब्दों में कहा कि संतो का अपमान नहीं सहा जाएगा। बताया गया कि ये गोलीबारी संत प्रेमानंद महाराज के अपमान का बदला लेने के लिए की गई। अब इस पर दिशा के पिता जगदीश सिंह पाटनी का बयान सामने आया है।

बयान हम सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं- जगदीश सिंह पाटनी न्यूज 18 से जगदीश ने कहा, "पुलिस ने तत्परता दिखाई और हमें जांच का आश्वासन दिया है।" उन्होंने बताया कि पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करवाई है और चारों ओर से घर को घेरा हुआ है। जगदीश ने कहा, "मेरी बेटी का बयान तोड़-मरोड़ के पेश किया गया है। हम सनातनी धर्म को मानने वाले हैं। योगी जी (योगी आदित्यनाथ) का ये प्रदेश है। इस तरह की गुंडागर्दी पर पूरी लगाम लगाई जाए। फायरिंग से हम सब दहशत में थे।"

पोस्ट गैंगस्टर के पोस्ट को गंभीरता से नहीं ले रहे दिशा के पिता जगदीश बोले, "गोलीबारी के कारण मेरी नींद खुल गई थी। बाहर आने की कोशिश भी की। जैसे-तैसे आड़ लेकर हम बचे। 8-10 राउंड फायरिंग हुई थी।" जगदीश ने गैंगस्टर के पोस्ट पर कहा, "मैंने फेसबुक पर पढ़ा है, लेकिन इस पर विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि फेसबुक और मीडिया में जो भी चीजें होती है, जैसे टिप्पणी करना या अपनी बातें रखना, इसे कोई गंभीरता से लेता नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में अपनी बातें रखने का पूरा अधिकार है।"

वारदात "दिशा देश से बाहर है, उसका इससे कोई वास्ता नहीं" दिशा के पिता ने सुरक्षा पर बात कर कहा, "पुलिस ने सबसे पहले हमारी सुरक्षा की है। बाहर बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं। पीछे पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती।" उधर ABP से जगदीश बोले कि वारदात लगभग साढ़े 3 से 4 बजे हुई। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। उन्होंने ये भी बताया कि दिशा देश से बाहर हैं और उसका इस फायरिंग से कोई लेना-देना नहीं है।"