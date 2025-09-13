अक्षय कुमार की इन फिल्मों को देख नहीं रुकी हंसी, आखिरी वाली सलमान खान ने दिलाई

अक्षय कुमार पिछले कुछ दिनों से फिल्म 'जॉली LLB' के तीसरे भाग ' जॉली LLB 3 ' को लेकर सुर्खियों में हैं। फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों ने खूब सराहा है और एक बार फिर अक्षय की जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। आज हम आपको IMDb के मुताबिक अक्षय की उन 5 कॉमेडी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें दर्शकों ने सबसे ज्यादा रेटिंग दी। एक नजर अक्षय की लाजवाब कॉमेडी वाली उन्हीं फिल्मों पर।

#1 'हेरा फेरी' 'हेरा फेरी' फ्रेंचाइजी की दोनों फिल्मों में अक्षय ने राजू का किरदार निभाकर खूब वाहवाही लूटी। फिल्म में श्याम बने सुनील शेट्टी और बाबूराव के किरदार में परेश रावल के साथ अक्षय की जुगलबंदी पर दर्शकों ने जमकर प्यार लुटाया। 'हेरा फेरी' ने अपने बजट का दोगुना कमाया था तो इसके दूसरे भाग 'फिर हेरा फेरी' ने बजट से तीन गुना कमाई की थी। 'हेरा फेरी' को 8.2 रेटिंग मिली है। ये सुपरहिट फिल्म यूट्यूब पर देखी जा सकती है।

#2 'भूल भुलैया' अक्षय की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में 'भूल भुलैया' IMDb पर दूसरे स्थान पर है। इसे 7.5 रेटिंग दी गई है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर अपना कब्जा कर लिया था। एक ओर जहां अक्षय की कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त थी, वहीं विद्या बालन, मंजुलिका बनकर छा गई थीं। प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी 'भूल भुलैया' के 2 भाग और आ चुके हैं। नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर आप ये फिल्म देख सकते हैं।

#3 'गरम मसाला' साल 2005 में आई 'गरम मसाला' अक्षय की सबसे मशहूर कॉमेडी फिल्मों में से एक है। इस फिल्म में अक्षय के साथ जॉन अब्राहम और परेश रावल भी अहम भूमिका में थे। अक्षय की मजेदार कॉमेडी और शानदार एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया था। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट कॉमिक एक्टर का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था। 6.8 रेटिंग वाली इस फिल्म ने जबरदस्त कमाई की थी। जियो हॉटस्टार और यूट्यूब पर ये फिल्म मौजूद है।