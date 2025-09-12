दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग, गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने ली जिम्मेदारी

अभिनेत्री दिशा पाटनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल, उनके बरेली स्थित घर के बाहर फायरिंग हुई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ ने इसकी जिम्मेदारी ली है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली गई है। उधर दिशा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फायरिंग करने वाले गिरोह ने अपने पोस्ट में क्या लिखा, आइए जानते हैं।

वजह पोस्ट में बताया गोलीबारी का कारण पोस्ट में बताया गया है कि ये गोलीबारी संCOत प्रेमानंद महाराज के प्रति अनादर के जवाब में की गई थी। पोस्ट में लिखा है, 'मैं वीरेंद्र चरण, महेंद्र सरन (डेलाना). भाइयों, आज खुशबू पाटनी, दिशा पाटनी के घर (विला नंबर 40, सिविल लाइंस, बरेली, उत्तर प्रदेश) पर जो फायरिंग हुई, वो हमने करवाई है। उन्होंने हमारे पूज्य संतों (प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज) का अपमान किया है। उन्होंने हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश की है।'

धमकी अगली बार ऐसा किया तो घर में कोई जिंदा नहीं बचेगा- धमकी पोस्ट में आगे लिखा है, 'हमारे देवी-देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये तो बस एक ट्रेलर था। अगली बार अगर उन्होंने या किसी और ने हमारे धर्म का अनादर किया तो उनके घर में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये संदेश सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि फिल्म जगत के सभी कलाकारों के लिए भी है। भविष्य में जो भी हमारे धर्म और संतों के खिलाफ ऐसा अपमानजनक कृत्य करेगा, वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे।'