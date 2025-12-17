'धुरंधर' से डरकर आगे खिसकी अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस', अब इस तारीख को होगी रिलीज
रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का डंका इस वक्त चारों दिशाओं में बज रहा है। 3 दिसंबर को रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा कमा लिया है। फिल्म की सफलता जहां निर्माताओं को मालामाल कर रही है, तो अन्य फिल्मों के लिए खतरा भी साबित हो रही है। ताजा सबूत अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 'इक्कीस' है, जिसकी रिलीज को आगे खिसका दिया गया है। मतलब यह कि 'इक्कीस' अब 25 दिसंबर को नहीं आएगी।
इस तारीख को रिलीज होगी 'इक्कीस'
मैडॉक फिल्म्स ने 'इक्कीस' की रिलीज से करीब एक हफ्ते पहले प्रशंसकों को झटका दिया है। उन्होंने पोस्ट साझा करते हुए बताया कि फिल्म नए साल पर यानी, 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म का फाइनल ट्रेलर इसी हफ्ते रिलीज किया जाएगा। 'धुरंधर' की महा सफलता के बीच, निर्माताओं का यह फैसला 'इक्कीस' मुनाफे के हिसाब से सही माना जा रहा है। फिल्म में अगस्त्य के अलावा, दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र और सिमर भाटिया प्रमुख किरदार में हैं।
This new year, gift yourself courage.— Maddockfilms (@MaddockFilms) December 17, 2025
Final #Ikkis trailer drops this weekend in theatres. A new chapter unfolds in legendary director Sriram Raghvan’s first war film.
The true story of India’s youngest Param Vir Chakra Awardee, Second Lt. Arun Khetarpal. Some heroes die young.… pic.twitter.com/NaiEHPSOBm