'इक्कीस' की नई रिलीज तारीख जारी

'धुरंधर' से डरकर आगे खिसकी अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस', अब इस तारीख को होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 06:37 pm Dec 17, 202506:37 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का डंका इस वक्त चारों दिशाओं में बज रहा है। 3 दिसंबर को रिलीज इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ से ज्यादा कमा लिया है। फिल्म की सफलता जहां निर्माताओं को मालामाल कर रही है, तो अन्य फिल्मों के लिए खतरा भी साबित हो रही है। ताजा सबूत अगस्त्य नंदा की आगामी फिल्म 'इक्कीस' है, जिसकी रिलीज को आगे खिसका दिया गया है। मतलब यह कि 'इक्कीस' अब 25 दिसंबर को नहीं आएगी।