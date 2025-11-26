53वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में चूके दिलजीत दोसांझ ने दी पहली प्रतिक्रया, लिखी ये बात

दिलीजत ने अपने इंस्टाग्राम पर पर्दे के पीछे की कुछ तस्वीरों को साझा किया है जिसमें उन्हें निर्देशक इम्तियाज अली के साथ न्यूयॉर्क की सड़कों पर घूमते हुए देखा गया। कुछ अन्य तस्वीरों में गायक तैयार होते और पैपाराजी को पोज देते नजर आए हैं। इन तस्वीरों को साझा करते हुए दिलजीत ने कैप्शन दिया, 'कल को कौन तेरा नाम याद रखेगा?' उनकी इन तस्वीरों पर चाहने वाले भी अपना भरपूर प्यार लुटा रहे हैं।

Diljit Dosanjh and the Amar Singh Chamkila team serving looks and making history at the Emmy Awards! ✨ #IIFA #Bollywood #DiljitDosanjh pic.twitter.com/xr6ZOlUarM

फिल्म

'अमर सिंह चमकीला' के बारे में जानिए

पिछले साल 2024 में दिलजीत की फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। यह एक बायोपिक फिल्म है, जिसकी कहानी पंजाब के मशहूर गायक अमर सिंह चमकीला पर आधारित हैं। उनके अतंरंगी गाने लोगों के बीच खूब पसंद किये जाते थे, लेकिन 1988 में चमकीला की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा भी फिल्म का हिस्सा थीं, जिन्होंने चमकीला की पत्नी अमरजोत का किरदार निभाया था। फिल्म के निर्देशक इम्तियाज थे।